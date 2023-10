Detienen al presentador Ricard Ustrell en el aeropuerto de Madrid

El comunicador se encontraba junto a la productora del programa matinal de radio, Sara Llovet Ambos venían de hacer una entrevista a Alberto Núñez-Feijóo

Ricard Ustrell es periodista y director de la productora 'La Manchester Radiofonica'. Actualmente, el catalán es presentador de 'El Matí de Catalunya Ràdio'.

El comunicador ha sido detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid junto a la productora del programa matinal de radio, Sara Llovet. Ambos venían de entrevistar a Alberto Núñez-Feijóo y estaban intentando coger un vuelo hacia Israel para cubrir la guerra que está viviendo el país.

Según ha informado este martes un portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), la tensión entre Israel y la organización terrorista Hamás en Gaza ha dejado más de 1.500 muertos y unos 6.400 heridos en total. Estas cifras podrían seguir aumentando, ya que la organización ha amenazado con matar rehenes por cada bombardeo del país medio oriente.

Ustrell ha sido quien ha explicado en el programa su detención en el aeropuerto. A quince minutos de cerrar el vuelo, les confirmaron los billetes y tenían que correr para llegar al avión. Una vez pasaron los controles de seguridad, los periodistas cogieron su equipaje.

De camino a la puerta de embarque se percataron de que había un ordenador de más en el equipaje de mano que llevaban. "El dilema es que no había nadie de seguridad y si volvemos atrás a dejar el ordenador, no llegamos, perdemos el vuelo seguro. Si intentamos pasar el control de pasaportes en Israel con un ordenador que no es nuestro...", ha comentado el periodista.

Ricard y Sara optaron por dejar el ordenador en una silla del aeropuerto para no perder el vuelo, y cuando llegaron al avión escucharon por los altavoces que el avión tenía que someterse a un control de seguridad. Tras esto, la Guardia Civil preguntó tanto por Ustrell como por Llovet: "De repente, llegan otros policías y preguntan por mi productora y por mí. Nos piden que les acompañemos y quedamos detenidos".

Ambos fueron detenidos por sustracción de material. El propietario del ordenador denunció el robo, y aunque las cámaras confirman la versión del comunicador, más tarde, el portátil fue robado por otra persona: "El portátil ya no estaba donde lo habíamos dejado… Alguien lo había cogido", ha declarado Ustrell.

Tras someterse a un interrogatorio, tanto él como su productora, los agentes les dejaron marchar. Aun así, Ricard ha comentado que el vuelo no llegó a efectuarse, ya que fue cancelado por la situación conflictiva que hay en Israel.