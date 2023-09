Caso Daniel Sancho: un vídeo sexual será clave en el juicio

El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tailandia El joven de 29 años podría ser condenado a pena de muerte

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, se encuentra en prisión a la espera de juicio en Tailandia. El joven de 29 años confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto.

Han pasado ya casi dos meses del suceso y todavía siguen saliendo nuevas noticias sobre el caso. Tras investigar el móvil del chef y encontrar amenazas por parte del fallecido, la policía tailandesa está segura de que fue un asesinato premeditado, por lo que las autoridades estudian pedir la pena de muerte para el joven.

Los abogados de Daniel están trabajando para intentar rebajar la condena lo máximo posible. Aunque todavía se desconoce la fecha, está previsto que el juicio se lleve a cabo el próximo mes de enero de 2024.

El programa 'Mañaneros' ha tenido acceso al informe definitivo que la policía tailandesa presentará tras investigar todo el suceso. Gema Peñalosa, colaboradora televisiva, ha asegurado que "este es el informe que se va a presentar y no lo que dijeron los policías en las ruedas de prensa, que no tenían las pruebas atadas.".

La periodista ha destacado tres titulares: "El primer de los titulares es que, como ya sabíamos, el crimen se produce por una pelea porque Edwin, según la versión de Daniel, quiere obligarle a mantener relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Daniel le da un puñetazo, Edwin le da un mordisco, Daniel le empuja y el cirujano, según el informe, cae y se da un golpe en la cabeza con el lavabo".

Peñalosa ha añadido que, pese a que las autoridades tailandesas aseguraron en una rueda de prensa que Daniel le dio una puñalada en el tórax a Edwin, "el informe no recoge esa puñalada incluso habiéndonos enseñado la camiseta. Hubo polémica porque en esa raja de la camiseta no había sangre y también porque aún no ha aparecido, y ya va a ser muy difícil, el torso del cuerpo de Edwin".

El último titular que destaca es uno de los más importantes, ya que informa que es uno de los fundamentos por los que el joven cometió el crimen: "Daniel, en su declaración, dice que él tenía miedo a Edwin, que este le coaccionaba. Y esta es la novedad, lo hacía con un vídeo sexual de Daniel, y también amenazaba con hacer daño a miembros muy cercanos de su familia, a quienes Daniel quiere mucho y les quería proteger".