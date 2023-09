Así es la vida de Daniel Sancho en prisión

Watcharapong Boonsaior, director de la prisión de Daniel, habla con TardeAR

Daniel Sancho lleva casi dos meses ingresado en la prisión de Tailandia después de haber confesado que asesinó y descuartizó al cirujano Edwin Arrieta. Sin embargo, no hay día en el que no aparezcan más y más noticias de su estancia en la cárcel, la cual no debe ser nada agradable. Su aislamiento es total y tan solo ha podido recibir la visita de sus padres, en diferentes tandas y durante pocos minutos. Sin embargo, Daniel Sancho conoce a la perfección como se desarrolla el caso a nivel mediático.

"A falta de abogado, Sancho ocupa todas las horas del día a estudiar su caso, se ha convertido en una obsesión para él", así ha explicado Watcharapong Boonsaior, director de la prisión de Daniel Sancho, cómo está siendo su día a día en la cárcel. El directivo ha hablado con TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Si bien al principio se mostraba tranquilo y seguro, frío y distante, parece que el caso le ha venido grande: Daniel Sancho no deja de estudiar su caso, probablemente para aprender a defenderse de las acusaciones que él mismo confesó en la reconstrucción del crimen. También está centrado en el ejercicio, explica Watcharapong Boonsaior, la única actividad que le permite evadirse de la dura realidad que le ha tocado vivir.

En otro orden de cosas, Alejandro Rodríguez, reportero de TardeAR en Tailandia, ha hablado con el antiguo abogado de Daniel Sancho, Kunh Anan, y ha compartido lo que este le dijo: "le pareció una falta de respeto absoluta que ni los abogados españoles ni Rodolfo Sancho hablaran con él en ningún momento que se le encargó el caso de su hijo".