Todo lo que se sabe de Laura, la exnovia de Daniel Sancho: "Hija y nieta de un importante empresario"

La pareja llevaba cinco años de relación El hijo de Rodolfo Sancho se declaró culpable de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto. La Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven de 29 años tras inculparse del crimen.

El chef mantuvo relaciones sexuales esporádicas con Edwin, pero el joven aseguró que llevaba cinco años saliendo con Laura, su novia: "Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la galia. Llevábamos cinco años juntos", declaró a una reportera.

Daniel explicó que Edwin le hizo romper la relación con su novia, pero los periodistas Beatriz Cortázar y Nacho Gay han asegurado que este tenía una relación con una chica de su edad: "Laura tiene 28 años. Es hija y nieta de una figura muy importante del mundo del automóvil en España. Le llamaban el Amancio Ortega del motor. Su abuelo empezó como un vendedor de coches y luego hizo un imperio económico".

Gay ha comentado que pese a que habían tenido una crisis, estaban planeando casarse este año: "No era un novieta, era una novia formal. Iban a tener primero una boda exótica, para la foto, pero después una boda real en España. Un bodón. Sancho iba a dar, como se dice popularmente, un 'braguetazo'. Estarían enamorados, pero lo digo en el sentido de que Laura es una chica de familia muy importante económicamente hablando".

Aun así, el medio 'Informalia' explicó que fuentes de la familia aseguraron que la relación estaba rota antes del crimen, por decisión de ella, y que "en ningún momento se habló de boda".

Los periodistas han querido guardar en anonimato el apellido del padre de Laura, ya que es una familia muy "discreta" que no quiere que le relacionen con el hijo de Rodolfo. "No quieren que tenga nada que ver con este chico y la van a proteger los meses que sean necesarios para que pueda vivir una vida tranquila después".

Cortázar y Gay han explicado que a Laura le habían llegado rumores de infidelidad de Daniel, algo que él negó y ella le creyó para salvar la relación. "Imagínate, que después descubres que el hombre con el que llevas 5 años y vas a casarte, al que tu familia le adora, ha matado y descuartizado, presuntamente, a alguien con quien tenia relaciones sexuales".

Los periodistas han explicado que en el momento en el que detienen a Sancho, Laura "quería viajar a la isla para verle, pero su familia se lo prohibió absolutamente, y desde entonces han hecho todo lo posible para que no se la vea ni se la encuentre (...) Estando en prisión, él se ha comunicado con ella. La escribió dándole su versión de los hechos y quería su perdón".

Han asegurado que Laura vivía en una casa familiar en el barrio de Chamartín y que Daniel "era uno más de la familia, hacía viajes con ellos, siempre pagados por la familia de Laura". Tras lo ocurrido, y para proteger a la joven, "se la llevan a otra residencia de la familia en Navacerrada. Allí está ella, teletrabajando de comercial en una empresa familiar, en la que entró porque le había ido muy mal en los estudios".

Además, Beatriz ha dado más detalles sobre la familia de la chica: su abuelo murió en 2007 y tenía tres hijos. Uno de ellos murió con 15 años en un accidente de moto, "otra hija es la madre de Laura, que enviudó cuando la niña tenía cuatro años, y no volvió a casarse, por lo que Laura se ha criado con ella y con su hermano de dos años, muy cerca de su tío, primos y abuelo".