Almudena Cid confiesa por qué no fue madre con Christian Gálvez

Lo confesó en el programa Joaquín: El novato

A todos nos llama la atención comprobar cómo Christian Gálvez no fue padre junto a Almudena Cid durante tantos años de relación, pero sí que ha decidido serlo con Patricia Pardo tan solo unos meses después de empezar su nueva historia de amor. Esto es algo en lo que también piensa Almudena Cid, tal y cómo la ex gimnasta ha confesado en Joaquín: El novato en una de las entrevistas más personajes que jamás ha concedido.

Desde que se confirmase su separación de Christian Gálvez, Almudena Cid ha atravesado momentos muy complicados. Eso sí, Joaquín Sánchez le preguntó ayer si había perdonado a su ex pareja, a lo que ella respondió entre lágrimas: "sí, pensaba que mi vida se había marchado con el destrozo. Creí que sacrificándome conseguiría cosas".

En relación a su deseo de ser madre, Almudena Cid asegura que no era capaz de serlo cuando estaba con Christian Gálvez. Así lo narró frente a las cámaras de Joaquín: El novato: "el cuerpo es sabio. Me decía que no y ahora, puede que sí. Es muy pronto aún. Siempre he pensado en esa experiencia, pero no creo que sea lo que hay que hacer en la vida. Pero sí, la he tenido presente".

Cree que durante mucho tiempo se le ha señalado por no querer ser madre: "doy gracias a que antes no y eso que me señalaban mucho por ello y siempre tenía que dar explicaciones. He atravesado un proceso muy traumático, un duelo. Necesito estabilizarme emocionalmente porque todavía lo recuerdo muy fuerte todo, pero como que lo tengo colocado y sé ponerle ya la distancia".