Almudena Cid se derrumba tras el anuncio de paternidad de Christian Gálvez y Patricia Pardo

La gimnasta estaría "sufriendo lo suyo" por el anuncio de la paternidad porque Gálvez se oponía a ser padre con ella

La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez fue un auténtico bombazo. Nadie se imaginaba que la pareja de moda en televisión terminaría rompiendo, más aún cuando ya estaba tan consolidada. Sin embargo, ella quería ser madre, pero él consideraba que aún no era el momento. También habrían sufrido varias crisis en el seno de la relación que ya no tenían arreglo. Por lo tanto, lo mejor, aunque más doloroso, era poner punto y final a su bonita historia de amor.

Ahora bien, Almudena Cid habrá sido la primera sorprenidida al leer que Christian Gálvez y Patricia Pardo van a ser padres. Parece que el presentador de 25 Palabras ya no se opone a la paternidad, porque la pareja ha dado el paso. Y según ha confesado una de las personas más cercanas a la gimnasta y ex de Gálvez, Almudena Cid estaría muy dolida: "no lo puede remediar. Almudena es súper sensible y con su separación lo pasó realmente mal. Ella creía que Christian era el hombre de su vida y aunque vivieron momentos complicados, pensaba que era para siempre".

Si bien Almudena Cid sigue sufriendo tras su ruptura, lo más doloroso para ella ha sido sin duda conoer que su ex pareja ahora sí será padre con otra persona: "el tema de los niños siempre fue muy complicado para ellos. Cuándo él quería, ella no estaba preparada y al revés. De ahí que ahora esté sufriendo lo suyo".

Pese a todo, Almudena Cid siempre ha intentado hablar lo menos posible de la separación, aún siendo consicente de todo el interés que suscita. Tampoco ha hablado de la paternidad de Christian Gálvez y Patricia Pardo, al menos de forma directa.