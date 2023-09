Almudena Cid vuelve renovada: "Limpieza vital de personas y materiales"

La exgimnasta y Christian Gálvez se separaron a finales de 2021 tras once años de matrimonio Almudena ha revelado en varias ocasiones que ha sufrido mucho con la ruptura

Almudena Cid y Christian Gálvez se separaron a finales de 2021 después de once años de matrimonio. Ese mismo año también lo hizo Patricia Pardo, tras siete años con su marido. Fue en febrero de 2022 cuando los presentadores empezaron a salir y sorprendieron a todos los seguidores.

La exgimnasta no entendió la separación con Gálvez y le ha costado muchas lágrimas ver como su exmarido rehacía su vida con Patricia Pardo. Cid ha explicado en varias ocasiones que, tras separarse, se le caía el mundo encima. Incluso, hizo unas declaraciones desgarradoras en las que comentaba que no tenía ganas de vivir.

Ahora, parece que Almudena ha pasado página y ve el futuro con otros ojos: "Este ha sido mi crecimiento personal. Me ha ayudado a verme y reconocerme en diferentes estados, algunos muy difíciles de gestionar (...) Me ayuda saber y normalizar que la travesía que me ha tocado vivir es común a mucha gente. Tanto lo sucedido como también el proceso, aunque lo vivamos de distintas maneras".

La exgimnasta ha asegurado que ha vivido "situaciones extremas" pero que le han servido para hacer "una limpieza vital de personas y materiales" que le han hecho sentir "más libre y más ligera. Todo lo que he construido ahora es más firme y real, y me produce más tranquilidad".

Aun así, el entorno de Almudena Cid ha asegurado que está sufriendo tras hacerse público que Christian Gálvez y Patricia Pardo serán padres: "No lo puede remediar. Es muy sensible y con su separación lo pasó realmente mal. Almudena creía que Christian era el hombre de su vida. Ella pensaba que era para siempre".