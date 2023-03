El comunicado de la RFEF sobre el caso Negreira

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, compareció junto al presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo

El secretario general de la RFEF, Andreu Camps, leyó un comunicado de la Federación Española de Fútbol durante la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de las Rozas en torno al 'caso Negreira' junto al presidente del Comité Técnico Arbitral Luis Medina Cantalejo.

Este es el contenido del citado documento:

"La Federación puso en marcha la creación de un departamento interno de integridad. El mismo día de las elecciones a la presidencia de la RFEF, Luis Rubiales cesó a todos los miembros del Comité Técnico de Árbitros, entre los que estaba Enriquez Negreira. Bajo la gestión del actual presidente, la RFEF contrató a una empresa para alertar de posibles incidencias a este respecto. Ninguna de esas alertas ha guardado relación alguna con esta temática que estamos analizando. Es cierto que Negreira mandó dos burofaxes instando en que se le había cesado de forma irregular y pedía la readmisión. No se contestó a ninguno de los burofaxes que mandó su abogado. No tenemos más constancia de estos temas. El 15 de febrero tuvimos conocimiento de las informaciones publicadas. Dado el contenido de las mismas, ese mismo día, el presidente de la RFEF se puso en contacto con Medina Cantalejo y conmigo para que pusiéramos todo en conocimiento del departamento de integridad. Esa misma tarde, el departamento puso en marcha el trámite de información reservada de esta temática, que iba destinada al CTA y al FC Barcelona. El club azulgrana contestó al día siguiente y la RFEF entiende que, a medida que el FC Barcelona disponga de más información, lo pasará al departamento de integridad. La RFEF pidió más información el 20 de febrero al CTA tras las informaciones relacionadas con el hijo de Enríquez Negreira. Debo confirmar que el cuestionario que han publicado los medios es correcto. La RFEF quiere manifestar que deplora que un miembro del CTA haya filtrado el cuestionario a los medios. No me refiero a los medios, que hicieron su trabajo, pero debo manifestar la tristeza por la actuación de algún miembro del CTA.

También se pidió un análisis exhaustivo de las redes sociales y de los comunicados que pudieran ser relevantes para la investigación. Los miembros del departamento de integridad se puso en contacto con la Fiscalía de Barcelona. Eso sí, no se trata de una vía penal. Al mismo tiempo el equipo de abogados de la RFEF evaluó si era oportuno presentar una denuncia o querella en los juzgados. Éstos entendieron que era totalmente contraproducente, puesto que la admisión a trámite pararía todos los trámites de la Fiscalía.

Para la RFEF lo importante es llegar al final de la investigación. El director de integridad me comunicó que el CTA había entregado toda la información. Se deducía que todos los árbitros, árbitros asistenttes y delegados, menos uno, habían colaborado aportando información y datos. Un árbitro no ha contribuido a la comunicación interna pese a que se le volvió a requerir varias veces. No contestó a ningún plazo. Se está estudiando cómo proceder a esta situación en la que un árbitro no ha participado en toda la información que se ha solicitado.

También comunicarles que el viernes pasado el departamento de integridad de la UEFA nos solicitó información completa sobre este tema. Desde la FEF enviamos una carta completa con la información de la que disponíamos y poniéndonos a su disposición para todo lo necesario".