La RFEF acusa a un árbitro de no colaborar en el 'Caso Negreira'

La RFEF se pronunció sobre el 'Caso Negreira'. Andreu Camps, secretario general de la RFEF, ofreció hoy una rueda de prensa acompañado por Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.

Camps dio un largo discurso en el que expuso las actuaciones llevadas a cabo por la RFEF. De todo ello, destaca la revelación de la no colaboración de un árbitro con la investigación interna: "Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna. No facilitó la información solicitada, sin responder en los dos plazos concedidos".

"Es cierto que Enríquez Negreira envió tres burofax posteriores a su despido alegando que se le había echado de forma irregular y solicitaba a cambio una compensación económica. Estos faxes se enviaron entre los meses de julio y noviembre del año 2019", añadió.

El responsable federativo indicaba asimismo que "el departamiento de integridad de la RFEF se puso a investigar el caso tras hacerse público. Los abogados de la Federación se han puesto en contacto con la Fiscalía de Barcelona. La información de la que disponemos ahora mismo no son de una investigación judicial".

"Con la elección de Luis Rubiales en 2018, la Federación echó al estamento arbitral establecido y renovó la cúpula arbitral, incluyendo a Enríquez Negreira", dijo Camps.

"Se hizo una solicitud al FC Barcelona y al CTA sobre varios aspectos. El FCB respondió y comunicó que transmitiría más información cuando la tuviese disponible. Se requirió posteriormente al Comité Técnico de Árbitros que aportase información en relación al hijo de Enríquez Negreira", dijo.

"Quiero manifestar la absoluta confianza de la RFEF en todo el colectivo arbitral. Ninguna actuación que se pudiera acreditar debe poner en duda al colectivo y dudar de su honradez. La federación considera que la corrupción de unos pocos políticos, no hace de la clase política una clase corrupta", señaló Camps, quien añadía que "si se acredita la actuación incorrecta de alguien, nos negamos a que afecte a todo el colectivo arbitral".

"Se han constatado pagos al hijo del señor Enríquez Negreira. Dichas cantidades corresponden a diferentes facturas debidamente presentadas y corresponden a servicios prestados. Van desde un mínimo de 250 euros hasta una en torno a los 13.000 euros", dijo.

Camps indicó también que "La empresa Dansil 95, propiedad de Enríquez Negreira, facturó algunas cantidades a la RFEF desde el año 1999. Hemos verificado si dicha facturación era por servicios prestados. La respuesta ha sido afirmativa. La RFEF entiende que la investigación la deben llevar otras entidades con capacidad jurídica como la Agencia Tributaria o la Fiscalía. Estamos a su disposición para colaborar. Hemos conocido que fue Agencia Tributaria que elevó una denuncia a la Fiscalía para iniciar una investigación", manifestó el Secretario General.