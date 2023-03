El Barça no teme sanciones de UEFA y FIFA por el tema 'Negreira'

El caso es estrictamente nacional y los organismos del fútbol sólo podrían entrar si hay afectación internacional Además, el club azulgrana antes debería estar condenado por corrupción y la fiscalía todavía no ha abierto ningún proceso

Cuando estalló el caso 'Negreira', el FC Barcelona se vio obligado a hacer un control de daños. La aparición a la luz pública que el club, entre los años 2001 y 2018, estuvo pagando al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y su hijo Javier por hacer informes arbitrales a unos precios desorbitados, ha provocado una gran presión sobre la entidad desde muchos frentes; el judicial, porque hay una investigación en curso, el de otros clubes y también el mediático.

El Barça encargó una investigación externa y en breve se espera conocer los resultados. El presidente Joan Laporta tiene previsto dar todas las explicaciones necesarias delante de los medios de comunicación. En base a la Ley del Deporte, el club azulgrana no puede ser sancionado deportivamente porque las infracciones muy graves, y esta seguramente lo seria, prescriben a los tres años. Otra tema es el de la investigación de la Agencia Tributaria por corrupción entre particulares, que habrá que ver cómo se resuelve.

Desde Madrid están insistiendo mucho en que incluso la UEFA y la FIFA podrían castigar duramente al FC Barcelona como por ejemplo expulsándolo de sus competiciones pero la realidad es que en el club azulgrana están muy tranquilos después de hacer algunas consultas cuando se conoció toda la polémica.

Para empezar, el caso 'Negreira' es estrictamente nacional y la UEFA y la FIFA sólo podrían entrar si existiera afectación internacional, que no es el caso. La hipótesis de un posible castigo por parte del máximo organismo del fútbol europeo es muy lejana porque primero el FC Barcelona antes debería ser condenado por corrupción y a día de hoy la fiscalía española todavía no ha abierto nada de nada. Sólo en ese caso, la UEFA podría iniciar su propio procedimiento por no cumplir la normativa de admisibilidad.

Lo que si que está claro es que todo este caso está dañando la imagen y la honorabilidad del club azulgrana, que espera tener pronto los resultados de la investigación para poder empezar a defenderse e iniciar la recuperación reputacional que todos los estamentos del club esperan. Mientras tanto, no les queda otra que esperar a los acontecimientos que vayan surgiendo, sabiendo, eso sí, que difícilmente recibirán un castigo a nivel deportivo.