Las 15 perlas más prometedoras del Mundial sub-17

En Indonesia se citan las mejores promesas nacidas después del 2006. Los cracks del futuro querrán lucir su talento ante la mirada atenta de los grandes clubes ávidos de captar al nuevo Messi. Brasil y España son las selecciones que cuentan con los jugadores, a priori, más prometedores del Mundial sub-17

Estos son algunos de los jugadores que pueden brillar en el Mundial sub-17 que arranca este viernes 10 de noviembre en Indonesia. SPORT ha seleccionado 15 jugadores que apuntan alto y que pueden liderar sus equipos.

ESTEVAO WILLIAN (Brasil)

Le apodan Messinho porque afirman que tiene unas cualidades que recuerdan al ex jugador del Barça. Estevao es zurdo y tiene mucha clase. En el Palmeiras están acostumbrados a formar grandes futbolistas pero este es especial. Además de su técnica depurada Estevao destaca también por su velocidad, una cualidad que le permite desequilibrar con facilidad.

🎥 Estevão Willian ‘Messinho’ Highlights



❓Should FC Barcelona sign him? Would he succeed within our squad?



pic.twitter.com/feY6nADCJG — Barça Spaces (@BarcaSpaces) 8 de diciembre de 2022

KAUA ELÍAS (Brasil)

Brasil ha perdido en los últimos años la facilidad que siempre había tenido para formar delanteros centros de primer nivel. Parece que a corto plazo van a surgir nueves de gran calidad. Además de Vitor Roque y Endrick, Kaua Elías oposita a ser el futuro '9' de la seleçao.

El jugador del Fluminense ya ha debutado en la Libertadores y destaca por ser un rematador nato. Su contundencia en el área es muy destacable y le posicionan como un ariete muy prometedor. Su nombre ha sido asociado al Real Madrid.

Um golaaaaço de Kauã Elias pra aumentar o placar para os #MlksDeXerém na Copa do Brasil Sub-20! #VemQueTem pic.twitter.com/HEeBCr7V80 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 13 de septiembre de 2023

RAYAN (Brasil)

Este delantero del Vasco da Gama rompe con el prototipo de extremo pequeño y habilidoso. Rayan mide 1.85m y destaca por una gran potencia y mucha calidad en su pierna izquierda. Habitual ya en el primer equipo del Vasco da Gama su futuro se ha asociado al Barça y a otros grandes clubes europeos.

Es una de las grandes bazas de Brasil para ganar el Mundial sub-17. Con rivales cerrados, abrelatas como Rayan pueden ser clave para ganar partidos igualados

Gol de Rayan, pela seleção Sub-17.



Brasil 1x0 Chile. pic.twitter.com/wvcrubRRlC — Arena Cruzmaltina (@are_cruzmaltina) 3 de noviembre de 2022

LORRAN LUCAS (Flamengo)

Centrocampista muy fino, su zurda le permite crear y definir con mucha eficacia. También puede jugar de extremo. En la Copinha 2023 emergió como una de las grandes figuras y dejó momentos muy destacables.

Lorran no depende del rendimiento de sus compañeros ya que es capaz de inventarse goles en contextos de partidos ásperos. Con solo 16 años se convirtió en el goleador más joven de la historia del primer equipo del Flamengo. Dicen que sueña con vestirse de blaugrana.

Lorran Lucas up next. Starting my agenda now 🫳 pic.twitter.com/DKQtgaUMfR — zaaz 🧞‍♂️ (@z_reyal) 6 de noviembre de 2023

CLAUDIO ECHEVERRI (Argentina)

Es la gran joya de la selección argentina. Le apodan el diablito a causa del parecido de su apellido con el mítico delantero boliviano 'el diablo Etxeberry'. Claudio ya ha debitado con el primer equipo de River y en el pasado Sudamericano sub-17 fue una de las grandes figuras anotando cinco goles y repartiendo tres asistencias.

Su juego se basa en una habilidad innata para regatear que combina con chuts potentes y peligrosos.

En River se le compara con el burrito Ortega aunque sus dos ídolos son zurdos, Juanfer Quintero y Leo Messi. Su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros.

Claudio Echeverri 🇦🇷💎🪄🎩

CDM U17

Ça arrive pic.twitter.com/3PERQXSNgX — El -Diez 🇪🇨🇦🇷 (@10generationell) 31 de octubre de 2023

ASSAN OUÉDRAOGO (Alemania)

Este centrocampista del Schalke destaca por su físico imponente. Su 1.91m le hace ser ganador de duelos desde la posición de mediocentro. Aunque arranca como pivote o interior, este jugador con raíces en Burkina Faso no es un centrocampista posicional ya que le gusta desplegarse al ataque.

Es uno de los pilares de la selección alemana sub-17. Inter y Atlético de Madrid son algunos de los clubes interesados en este portento físico que además tiene buen pie. Un prototipo de centrocampista total que puede volar muy alto.

Assan es uno de los jugadores llamados a destacar en el Mundial sub-17 | X

PARIS BRUNNER (Alemania)

El delantero centro del Borussia Dortmund es una de las grandes promesas del fútbol alemán. Muy potente y corpulento domina el juego aéreo y no es el típico 9 que solo vive de sus remates.

Sabe combinar y caer a las bandas y explota a la perfección los espacios. Esta temporada ya suma 10 goles en la liga juvenil alemana y con la selección germana sub-17 este delantero con raíces congoleñas ha anotado 15 goles. Es la gran joya de la cantera del Dortmund. Un delantero muy físico y con clase que apunta muy alto

NOAH DARVICH (Alemania)

El centrocampista del Barça es uno de los grandes aspirantes a convertirse en el MVP del Mundial de Indonesia. El alemán lo tiene todo para triunfar. Es muy potente, rápido y su zurda es estelar. En el Barça Atlètic todavía no ha explotado pero en Alemania confían en que vuelva a liderar con maestría a la selección germana sub-17.

Noah Darvich tiene gol y esta virtud también puede ser definitiva en un torneo corto.

Darvich, en el duelo ante el Porto | FCB

TIDIAM GOMIS (Francia)

Este extremo derecho ya es titular con el Caen en la segunda división francesa. Se trata de un jugador muy habilidoso y rápido que destaca por sus asistencias de gol. En Francia suelen crecer extremos de gran nivel. Tidiam todavía no está testado en la élite pero sus condiciones le hacen ser un jugador muy apetecible para los grandes clubes de Europa.

PAULO IAGO (España)

Es la gran joya de la Fábrica. Compañero de generación de Lamine, en el Real Madrid de momento no ha pasado del Juvenil A. Paulo Iago es un centrocampista zurdo muy habilidoso capaz de desbordar con regates y con pases milimétricos.

En el Juvenil B blanco la temporada pasada marcó 12 goles. Destacar en el Mundial sub17 le puede servir para que en el Real Madrid aprecien su enorme potencial. Amigo de Lamine Yamal, comparte agente. Paulo Iago también es representado por Jorge Mendes.

Paulo Iago es una de las promesas de la selección española sub-17 | X

PAU CUBARSÍ (España)

Jugar en el Mundial sub-17 con grandes talentos enfrente puede engrandecer la figura de Pau Cubarsí. El central del Barça está destinado a ser el líder de la defensa del Barça del futuro. A sus 16 años impacta el carácter y la inteligencia de un jugador rápido, contundente y con una salida de balón limpia.

Además de sus grandes cualidades futbolísticas, el gerundense aporta un extra de carácter y competitividad que puede acercar a España sub-17 a la gloria.

Pau Cubarsí, en acción esta temporada | FCB

PAU PRIM (España)

Después de un inicio de temporada irregular Pau Prim puede aprovechar este Mundial sub-17 para explotar sus enormes condiciones.

El mediocentro barcelonés es un jugador muy creativo que siempre acierta con el pase necesario. Le ayuda en su labor como distribuidor el ser un jugador 100% ambiestro. Pau es capaz de ser un pivote posicional disciplinado pero cuando la situación es propicia tiene arrestos para atacar con mucho criterio y calidad. Es el mediocentro más prometedor de La Masia.

El centrocampista Pau Prim, en una acción del Juvenil A-Shakhtar | Dani Barbeito

MARC BERNAL (España)

Es la gran revelación de la temporada en La Masia. En pocos meses ha pasado de jugar con el Cadete A a ser uno de los hombres-clave del Barça Atlètic de Rafa Márquez. Centrocampista zurdo que puede rendir de interior y de pivote. Su físico imponente le permite ganar todos los duelos y en ataque destaca su fenomenal disparo exterior.

Marc Bernal | FCB

MARC GUIU (España)

Su gol fulgurante ante el Athletic de Bilbao le catapultó a la fama. El de Sant Celoni es un delantero centro clásico. Muy potente y rápido para atacar los espacios, además de su don para el oportunismo, destaca por su poderío en el juego áereo. Aspira a ser uno de los máximos goleadores del campeonato.

Marc Guiu marcó en el segundo '33' de su debut | AFP

JUSTIN OBOAVWODUO (Inglaterra)

El jugador del Manchester City es un extremo que puede jugar también de delantero centro. Guardiola ya lo tiene controlado porque es un gran talento. De origen nigeriano, Justin es la gran esperanza de la Academia cityzen. En la banda derecha destaca por su fuerza explosiva y generosidad para asistir. Es más pasador que definidor pero cuando se le presenta la oportunidad tiene calidad para superar a los porteros rivales. Es la gran esperanza de la selección inglesa sub-17.