Marc Guiu: "La Masia funciona y hay que aprovecharla en momentos difíciles para el club como ahora"

"No me lo creo. Esto no se imagina, pero llevo trabajando toda la vida para aprovechar las oportunidades" "Xavi me ha dicho que tendría una oportunidad y aue la aprovhecara y así ha sido"

Marc Guiu se convirtió en el héroe de la victoria del Barça ante el Athletic (1-0) al anotar el tanto a los 33 segundos de ingresar en el césped, en el que fue su debut en el primer equipo. El de Sant Celoni aprovechó para hacer apología de la cantera.

"La Masia funciona. Se está haciendo un gran trabajo y se ha de aprovechar en momentos difíciles para el club como ahora", reflexionó un Marc Guiu que animó a sus compañeros a no desanimarse: "A la cantera les digo que sigan trabajando, que todos tienen muchas ganas de llegar aquí".

El delantero estaba que no cabía de gozo por su noche mágica: "No me lo creo. Me falta el aire. Disfrutando el momento. Esto no se imagina, pero llevo trabajando toda la vida para aprovechar las oportunidades y me ha llegado". Y explicó las palabras que le dedicó Iñigo Martínez, uno de los veteranos del vestuario blaugrana: "Iñigo me ha dicho que hoy no podré dormir, pero que lo disfrute"

El canterano relató cómo vivió el gol sobre el césped: "Joao Félix ha controlado el balón, he visto que había espacio a la espalda de la defensa, me la ha dado y he superado la salida de Unai Simon. Es un honor haberle marcado un gol un portero de su categoría".

Mar Guiu agradeció la confianza que le ha brindado Xavi, que le ha reclamado para entrenar con el primer equipo desde el inicio de temporada: "Xavi me dice que trabaje, que las oportunidades llegarán. Me ha dicho que tendría una oportunidad y así ha sido"