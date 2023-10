Marc Guiu, un goleador a la sombra de los focos

El delantero centro de Sant Celoni es un producto 100% Masia que juega de blaugrana desde hace una década. Desde el prebenjamín ha actuado en todas las categorías del club. Marc Guiu es un ariete clásico que ha marcado cinco goles esta temporada con el Juvenil A y ha debutado también con el Barça Atlètic, equipo con el que ha sumado ocho minutos en la Primera RFEF.

Habitual en las selecciones inferiores de España, Marc Guiu es un delantero centro poco habitual en el fútbol formativo del Barça. No estamos ante el clásico delantero móvil y con tendencia a caer a las bandas o bajar al centro del campo.

Guiu responde al perfil del '9' tradicional que vive como pez en el agua en el área. Guiu ha pasado en pocos meses de jugar con el Juvenil B a poder debutar en la Primera División.

Su inicio de temporada con el Juvenil A está siendo pletórico. Además de marcar cinco goles con el conjunto de Óscar López, el de Sant Celoni debutó en el campo del Nàstic en la Primera RFEF y ahora podría debutar en Granada con el primer equipo. Marc Guiu es diestro no tiene ningún problema para rematar con la izquierda, pierna que también domina a la perfección para chutar.

Marc Guiu llegó al Barça de prebenjamín, Jugaba en la Peña barcelonista de Sant Celoni. Su primera temporada en el fútbol base del Barça fue en el curso 2013-14.

Aquel prebenjamín que dirigía el actual entrenador del Cadete B David Sánchez estaba repleto de grandes talentos. Alexis Olmedo, Pau Prim, Héctor Fort y Arnau Pradas eran algunos de sus compañeros más destacados. Hoy, todos ellos continúan en el club. La generación del 2006 es una de las más brillantes de los últimos años. Pradas siempre ha lucido una zurda exquisita, Pau Prim brilla por una visión de juego estelar, mientras que Alexis y Fort son dos defensas que impresionan en todas las fases del juego.

Es por ello que Marc Guiu ha ido escalando categorías, sumando goles y progresando temporada tras temporada, pero nunca ha sido de los jugadores más señalados para llegar algún día en el Camp Nou.

Donde unos destacan por su talento natural, Marc Guiu es un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y derroche físico que no es tan vistoso como algunos de sus compañeros, pero su carácter le ha permitido ir creciendo hasta ganarse la oportunidad de ir convocado con el primer equipo.

Marc Guiu with a great finish against

Porto’s U19’s in the Youth League 🚀 pic.twitter.com/xEVjTiyK0i