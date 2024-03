Velasco: "No descarto seguir la próxima temporada en el Barça"

El Barça se sigue relamiendo tras un fin de semana largo mágico en el que conquistó su séptima Copa de España pese a encarar el torneo con cuatro bajas por lesión y terminar la final frente a ElPozo Murcia con solo seis jugadores de pista del primer equipo tras las arbitrarias rojas a Pito y a un lesionado Dyego.

La gestión de Jesús Velasco resultó clave para mantener a los jóvenes del filial muy enchufados y para sacar el máximo partido a una plantilla que sigue viviendo un calvario por los problemas físicos y que este miércoles podría conocer el alcance de la lesión de Dyego.

Acompañado por el mánager Jordi Torras y por el 'MVP' del torneo Catela, el técnico toledano visitó la redacción de SPORT con "el título más difícil que he ganado nunca" según sus propias palabras. Y no rehuyó ningún tema. Pese a asegurar en Catalunya Ràdio que no renovará "de momento" su contrato que expira el 30 de junio, admite que la opción de seguir en el Barça sigue viva.

Dijo que no renovará por el momento. ¿Puede influir en su posible llegada a la selección lo que está pasando en la Federación Española?

¡Es que yo no tengo claro lo que voy a hacer! Tampoco estoy muy al tanto de lo que está pasando ahí, no sabemos realmente. Es un tema que está ahí aparcado.

Pero llegará un momento en el que el club no podrá esperar más…

Claro, por eso te digo. Por mi parte, yo estoy encantado aquí y si sigo entrenando en un club, querría entrenar aquí. Ahora, si voy a hacer otra cosa o voy a tener otro proyecto de otro tipo, pues eso tengo que valorarlo. Ahora no puedo decidirlo.

Velasco aún no ha decidido qué hará la próxima temporada / DANI BARBEITO

¿Entendería que el Barça llegase a un acuerdo con otro entrenador?

Claro. Es lo que he hablado con ellos. Ahora mi situación es esta, más a nivel personal que profesional, porque profesionalmente estoy encantado. Les he dicho, mira, yo entiendo que toméis vuestras decisiones y a final de temporada el día que sepa seguro les diré... pues hay esta opción y si me dicen, oye lo tenemos claro, pues venga, adelante, perfecto. Y si me dicen, mira, es que ya hemos mirado otra opción, pues… ¿qué le vamos a hacer? Lo sentiré muchísimo y ya está.

¿Velasco no descarta que la temporada que viene pueda seguir entrando al Barça?

No, hombre, por supuesto que no, por supuesto que no.

¿Cómo valora hasta ahora su etapa en el Barça?

Estoy contento. Creo que estoy haciendo un buen trabajo y que estoy sacando un buen rendimiento a la plantilla. ¿Podríamos haber ganado alguna cosa más? Seguramente sí, pero también hemos conseguido títulos muy difíciles en una realidad muy complicada de ausencia de jugadores importantísimos durante muchas fases de cada temporada. La plantilla seguramente es la mejor del mundo y lo estamos demostrando, porque tal y como estamos hemos ganado la Copa de España. En general creo que estoy haciendo un buen trabajo, estoy muy contento con el rendimiento que estoy sacando de la plantilla, con el staff y con el club.

Vayamos a la actualidad. ¿Cuántos años está envejeciendo esta temporada por la epidemia de lesiones?

Espero que los correctos a nivel fisiológico. Yo intento disfrutar de mi trabajo y no dar demasiadas vueltas a la cabeza. Yo me adapto a la situación y ya está.

Jesús Velasco, en el plató televisivo de SPORT / DANI BARBEITO

¿Cómo ha sido el proceso hasta que renunció en parte a su filosofía y bajó la línea de presión? Es como si Pep Guardiola renunciase en parte al juego de toque…

Ha sido poco un proceso complicado. A un partido podemos ir a presionar arriba y jugar a toda la pista. Y el siguiente también, pero se van a caer dos de los sanos. El trabajo en toda la temporada es meter una carga cada vez más grande a los jugadores y nosotros cada vez tenemos menos cambios, con lo cual vamos a ir a peor y van a seguir cayendo. Vamos a intentar ahorrar energías en todo lo posible. Hacemos las sesiones de entrenamiento justas y de solo una hora u hora y cuarto. Esa es la dinámica, intentar que los minutos basura sean muchos en vez de pocos, como era antes. Es un cambio radical.

¿Le costó que lo entiendan los jugadores?

A ellos les gusta jugar de esa otra manera y les ha costado, pero creo que lo han entendido. Seguramente ganar esta Copa nos ayudará en este sentido. Sabemos que los partidos van a ir mucho más ajustados y será de otra manera, pero vamos a seguir siendo competitivos. Es la mejor solución y espero que ellos lo hayan entendido así, que creo que sí. Ahora tenemos que especificar un poco más este juego, porque hay fases que estamos bastante perdidos. Ellos tienen buena predisposición y seguramente seguiremos así.

¿Realmente soñaba con ganar esta Copa?

Mira, todos nos llevamos la maleta para los seis días. Nadie se llevó ropa para uno o dos. Íbamos con la idea de ganar el primer partido, que era la clave. Esta forma de jugar nos ha permitido llegar con un poco más piernas a la final. Si el primer partido Diego juega 28 minutos, Adolfo otros 30, Antonio otros 30, Erick otros 30, está claro que el sábado habríamos estado muertos. Ellos lo aceptan, aunque hay veces que no les gusta. Es una relación que se basa también en la confianza.

¿Ha hecho alguna vez en casa un equipo imaginario con los lesionados?

Sí, hombre, ahora mismo fíjate qué equipazo hay fuera. Pero ya está, esperemos que alguno pueda volver para echarnos una mano en lo que queda, ojalá. Tener a Diego medianamente bien es fundamental por lo que te da, por su uno contra uno… por todo. Son todos superjugadores.

El Barça celebró a lo grande la Copa de España / FCB

La baja de Sergio González es clave por todo lo que aporta...

Para la plantilla que tenemos es muy importante por la calidad que te da en los pocos minutos que juega. Siempre he dicho que es una pena que no pueda jugar más, pero si está todo el mundo bien, normalmente va a tener pocos minutos y lo que ha hecho siempre es aprovecharlos. Por su forma de jugar es insustituible. Igual que Adolfo. Son jugadores que generan muchísimo espacio, que se sacrifican mucho y que no les importa no tener el balón, porque si no necesitaríamos uno para Pito, uno para Ferrao, uno para Catela, uno para Matheus, uno para Diego… ¡y solo hay uno! Entonces es complicado y necesitas jugadores que generen espacio.

¿Cuenta con Ferrao para la Final Four de la Champions?

Yo cuento con Ferrao siempre. Espero tenerlos a todos menos a Álex y a Sergio González, que son los únicos que están totalmente descartados.

¿Va a sacrificar en parte estos partidos de liga pensando en la Champions?

Estamos dispuestos a sacrificar incluso partidos, entre comillas, aunque iremos también a ganar en las condiciones que sea como pasó contra Palma (1-0) y en Ribera Navarra (2-4).

Vamos, que la primera plaza en la Liga es mucho menos prioritaria que sea el Final Four.

Mira, si tenemos que establecer prioridades que Pito ya ha parado. Estaba hablado que la idea de la Copa era como una preparación para la Champions, para ver los minutajes y para ver cómo se encontraba. Él tenía que dar el OK, porque la última decisión es del jugador. Ha querido participar y ha aportado lo que ha podido. Está claro que no va a llegar al 100%, pero ayudará lo que pueda. No le vamos a pedir más.

Los árbitros le 'ayudaron' con el minutaje de Pito, porque lo expulsaron el jueves y el domingo...

Bueno, Pito también se lo busca. Yo lo he hablado bastantes veces con él. Él lo sabe y no creo que se enfade conmigo por esto, pero tiene que aceptar la realidad. Y la realidad es que él es demasiado gestual y demasiado agresivo con los árbitros a la hora de protestar. Al final el árbitro es un ser humano y lo estás acosando.

Velasco y sus jugadores, en un tiempo muerto / DANI BARBEITO

Pero hubo protestas mucho más vehementes que no se castigaron tanto…

No voy a entrar ahí. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Yo siempre intento solucionar aquello en lo que puedo incidir, por ejemplo en mi jugador. Pito estaba indignado, claro, es normal, pero también tiene que aprender y poner de su parte para solucionar este tipo de situaciones. Si quiere ser el jugador top que todos sabemos que es, tiene que cambiar esa actitud hacia los árbitros. A partir de ahí, pues seguramente se han excedido con él.

El problema es la uniformidad de criterios, que no existe.

Yo tengo que respetar a los árbitros y apoyarlos, porque su trabajo es crucial. Es culpa de todos. Tenemos que ir a una, entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer y dónde está el límite, pero tiene que ser uniforme y el problema es que no es uniforme ni dentro del partido ni tampoco comparado con el siguiente. A veces pasa algo 10 minutos antes, otras 10 minutos después, ahora llevo cuatro faltas, ahora voy ganando y es de una manera, voy perdiendo y es de otra. Todos tenemos que entender cómo podemos ayudar para que esto mejore.

¿Se queda con la remontada ante el Benfica en Riga o con esta Copa de España?

Sí, claro. Aquella semifinal de la Champions fue increíble, pero esta Copa de España lo supera, es el título más difícil de mi carrera. Lo del Benfica fue increíble, pero ahí teníamos fuerza. Ahora teníamos mucha menos.