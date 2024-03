El Barça, contra todo y contra todos, se proclama campeón de la Copa de España

Contra todos y contra todo. El calvario de las lesiones no ha podido frenar al Barça, que ha alzado este domingo en el Palacio de los Deportes de Cartagena su séptima Copa de España después de superar a ElPozo Murcia (3*-3) en una final cargada de polémica. El dato es abrumador: los catalanes han ganado las 14 finales que han disputado ante los murcianos entre todas las competiciones.

El Barça tuvo que igualar el partido hasta en tres ocasiones. Catela, de penalti, empató el 1-0 de Rafa Santos. Coelho, de córner, el 2-1 de Valerio. Y de nuevo Catela, a 4,9 segundos del final y de doble penalti, el 3-2 de Gadeia. Unas manos más que dudosas de Pito 'encendieron' a los culés, que no se podían creer lo que estaba sucediendo en el Palacio de Deportes de Cartagena. Sin embargo, llegaron a la prórroga y el 3-3 no se movió en el tiempo extra. En la tanda de penaltis, Feixas se vistió de héroe y Catela culminó su inmenso partido con la pena máxima del triunfo.

MÁS VIDAS QUE UN GATO

El Barça ha demostrado tener más vidas que un gato. Tuvieron que remontar en los cuartos ante Osasuna Magna (1-2). Eliminaron al campeón de Europa, Palma Futsal, en los penaltis (1*-1). Y en la final, no han fallado ante su víctima en 2022, que significó el sexto título de los azulgranas en un partido marcado por el escándalo de Taynan, que agredió a uno de los colegiados con un cabezazo. Sin Sergio Lozano, Ferrao, Álex Yepes ni Sergio González. Incluso Erick Mendonça se perdió el debut por una gastroenteritis. El Barça llegó a Cartagena cargado de ilusión y trabajo. Cuando peor se han puesto las cosas, los de Velasco han sacado el orgullo, mostrando que pocos compiten como ellos, para levantar con total mérito esta Copa de España.

El Barça salió sin un pívot referencial. Dyego asumió el rol y Pito esperó su momento en el banquillo, que se cargó con una amarilla a los cinco minutos por un codazo sobre Marlon. El Pozo, muy enérgico desde el principio, generó bastante peligro con la electricidad de Marcel y la potencia de Bruno Taffy. Por suerte para los de Velasco, Dídac estuvo inmenso bajo palos.

En el 8', Pito 'despertó' al Barça. Durmió un balón en largo de Dídac, se sacó un sombrero ante Edu Sousa, y se quedó a centímetros de dar dirección al balón. Los de Dani Martínez seguían combinando el juego de cuatro con el juego con pívot, pero el Barça no se desconcentraba en defensa. Sin generar demasiado peligro, los de Velasco tuvieron una buena opción a balón parado en el 14'. Antonio lanzó una falta centrada con potencia, pero Edu Sousa sacó un buen pie abajo.

A medida que el ritmo del partido bajaba, las imprecisiones aumentaban en ElPozo y el Barça tuvo un tres contra uno que no resolvió bien. Catela, Pito y Touré no se entendieron y desaprovecharon una oportunidad muy clara a dos minutos del descanso. Y el que perdona la paga. Primera jugada tras el tiempo muerto de Dani Martínez y gol de ElPozo. Dídac no cerró bien el primer palo y Rafa Santos, con un tiro esquinado, adelantó a los murcianos.

Rafa Santos adelantó a ElPozo con un remate al primer palo / @FutsalRFEF

El Barça reaccionó bien, con una jugada de Dyego 'marca de la casa'. De fuera para dentro y buscando el palo corto, pero Sousa, de nuevo, respondió bien por abajo. El rechace lo cazó David Álvarez, y está vez sí, Dídac acertó en el uno contra uno. Al Barça le tocaba remar a contracorriente en el segundo asalto.

¿QUIÉN PARA A CATELA?

Parece que la charla de Velasco al descanso dio sus frutos. Feixas sustituyó Didac bajo palos y el Barça salió con otra actitud. A los 40 segundos la final estaba empatada. Bruno Taffy barrió a Matheus dentro del área y Catela, de penalti, engañó completamente a Edu Sousa. Antes, una acción individual de Touré terminó en un remate de Coelho al palo. Con el 1-1, el Barça se convirtió en un auténtico vendaval y dos minutos después perdonó el segundo. Touré no definió bien ante Edu Sousa en un mano a mano, y Matheus, que cazó el rechace desde el punto de doble penalti, cruzó demasiado el remate.

Juanjo Catela, de penalti, puso el 1-1 en el Palacio de los Deportes de Cartagena / @FutsalRFEF

Martínez movió el banquillo buscando una reacción y la estrategia casi le dio una alegría. Feixas tuvo que aparecer con una doble parada heroica, primero a Bruno Taffy y después a Niyazov, para evitar el 2-1. En la siguiente acción, Erick Mendonça, con un buen zurdazo, respondió al susto de los murcianos. Catela, que tras el gol empezó a sacar todo su abanico de recursos técnicos, volvió loco a Valerio para forzar la segunda amarilla para ElPozo y la tercera falta con 14.56 en el crono. El Barça estaba mejor, pero marcó ElPozo.

Valerio puso el 2-1 con un gol con fortuna en el minuto 27. Un error defensivo del Barça provocó un córner, bola atrás para el brasileño, que no disparó bien, y tras un rebote y algo de barullo en el área Feixas no pudo seguir la trayectoria de la pelota. Y con la estrategia, también de saque de esquina, volvió a empatar el Barça. Antonio puso un balón tenso al primer palo, Harrison la dejó pasar y Coehlo, por la puerta de atrás, la coló en la portería de Edu Sousa. 11.33 en el crono y todo estaba abierto en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

El ritmo del partido crecía y las ocasiones se empezaron a multiplicar para ambos conjuntos. Feixas evitó el 3-2 de ElPozo en varias ocasiones. Edu Sousa hizo lo propio ante varios intentos muy 'venenosos' de Adolfo. A siete del final, Velasco puso sobre la pista a Pito, algo resentido por la pubalgia que arrastraba, y a Catela, que sacó su cañón con insistencia sin éxito.

Con menos de 5 minutos en el cronómetro, el Barça empezó a cometer varios errores atrás, pero Coelho apareció constantemente para apagar los fuegos que se generaban cerca de la portería de Feixas. Sin Dyego sobre la pista, algo mermado, el portugués asumió el rol de líder. Martínez trató de buscar el juego directo con Esteban, y Marcel lo encontró generando buenos disparos desde el carril central.

PITO, UNA EXPULSIÓN DE 'BROMA'

ElPozo había cometido cinco faltas y el Barça cuatro, y eso, con más de 2 minutos por delante, favorecía a los catalanes, que buscaron la sexta infracción de los murcianos. Una mano tras un recorte de Touré propició una buena falta lateral -indirecta- que culminó en un disparo de Catela que impactó en el brazo de Marlon, que fue con todo al suelo. El Barça pidió la sexta falta, pero no la concedió el árbitro y señaló otra infracción indirecta. Para más inri, Pito sería expulsado segundos después.

La polémica estaba servida, y con razón. Le mostraron la segunda amarilla al brasileño por cortar, supuestamente, un balón con el brazo. No se revisó la imagen, bastante dudosa, el Barça alcanzó las cinco faltas e iba a terminar el partido con un hombre menos. La primera posesión de ElPozo terminó en un remate a placer de Marcel al segundo palo que incomprensiblemente se fue al palo izquierdo de la portería de Feixas.

A 17 segundos del final, con la superioridad, Gadeia encontró situación de disparo desde el centro y batió a un Feixas que no pudo hacer nada para desviar el punterazo. Con el 3-2 y 4,9 segundos en el cronómetro, Dani Álvarez 'regaló' un doble penalti al Barça para empatar al intentar cazar un balón de chilena. Todo pasaba por las botas de Catela. Y no falló. Misil directo a la escuadra derecha de Juanjo y a la prórroga. Una vez más, el Barça demostraba que para ganarle, hay que 'matarlo' más de dos veces.

Catela durante la final de la Copa de España / @FCBfutbolsala

El respeto era máximo en la prórroga. Cualquier falta significaba un doble penalti. Y nadie quería cometer un error. Catela, que tenía la zurda 'calentita', estuvo a punto de firmar el 4-3 en el último suspiro del primer tiempo del tiempo extra. Al inicio de la segunda parte, Touré exhibió su despliegue físico para romper a la defensa murciana y habilitar a Adolfo, que estuvo a punto de batir a Edu Sousa con un disparo cruzado. Como en 2022, la final se tuvo que decidir en la tanda de penaltis.

A LOS PENALTIS, COMO EN 2022

Coelho arrancó lanzando para el Barça, y no falló ante Edu Sousa. Marcel, por parte de ElPozo, también la mandó a la jaula. Antonio quiso asegurar y, con algo de fortuna, puso el 2-1 para los culés. Marlon la clavó a la equina inferior de la portería de Dídac para el 2-2 y Dani Martínez puso a Juanjo bajo palos para medirse con Adolfo. Lo paró de primeras, pero se había adelantado: amarilla y a repetir la pena máxima. Y también le paró el segundo, esta vez, sin infracción alguna.

La final se decidió en los penaltis / @FCBFutsal

Velasco hizo lo mismo, cambiando a Didac por Feixas. Y Valerio lo lanzó fuera. El Barça estaba vivo, y Erick no falló el 3-2, un penalti importantísimo. La presión era para Bruno Taffy, y el brasileño no pudo superar a un Feixas inmenso. Lo revisaron en el VAR, pero la parada era completamente legal. 'Sant Miquel' le dio a Catela el penalti de la victoria. Y quién si no, el gaditano tenía que dar la séptima al Barça. ¡Contra todo y contra todos, el Barça besaba la gloria en Cartagena!