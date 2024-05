Ancelotti, preocupado por Kroos y Modric

El Real Madrid comenzó a planificar la plantilla de la temporada 2024-25 hace tiempo. Mbappé, Davies y un central, posiblemente Leni Yoro, son los objetivos para reforzar al equipo el próximo verano, pero hay dos jugadores que acaban contrato y que preocupan de manera especial a Carlo Ancelotti, Luka Modric y Toni Kroos.

Kroos y Modric, una décadajuntos / Efe

El croata y el alemán llevan una década marcando el estilo de juego del Real Madrid. A su alrededor se han movido todo tipo de jugadores, pero han sido ellos los que han dado vuelo a ese juego que tantos éxitos han sumado en este tiempo. El italiano sigue apoyándose en ellos como referentes en la medular y siempre tiene a uno de ellos incluso los dos sobreel campo en cada partido.

El imán que pega el juego

Los dos terminan contrato en junio y su continuidad está en el aire, lo que dejaría al técnico sin los jugadores que lideran el estilo del juego del equipo. El italiano ha sido muy cuidadoso con ambos esta temporada, dosificándolos y alternándolos para que rindan a su mejor nivel. El alemán suele ser titular y el croata suplente, aunque los ha alternado dependiendo de los partidos.

Kroos y Modric con Tchouameni / Efe

Ellos son el imán que pegan el juego, a los que todos buscan en el centro del campo para que circulen el balón y conecten las líneas. Perderlos de un plumazo sería un serio problema para Ancelotti, que necesitaría nuevos líderes que asumieran ese rol. Valverde, 25 años, se ha criado a la sombra de ambos, y entiende esa labor, pero que no ha asumido al jugar junto a ellos.

Kroos y la Champions

Otro es Tchouameni, 24 años, que viene creciendo a zancadas y que poco a poco está mostrando su verdadera dimensión, pero todavía no se ha empapado lo suficiente de la labor de esos dos referentes. Y el último es Camavinga, 21 años, quizá el que amalgame mejor que nadie las condiciones que tienen Kroos y Modric, pero le quedan muchas lecciones por aprender y qué mejor que seguir creciendo a la sombra de ambos.

Kroos, el referente del juego en el Real Madrid / Efe

El futuro de Kroos y Modric es incierto. El alemán, 34 años, dio un “no” rotundo a la pregunta de si tenía decidido su futuro tras el empate ante el Bayern. En el club confían que siga, pero también temen que decida colgar las botas. El anhelo del alemán es dejar el fútbol en la cúspide y qué mejor que hacerlo si gana su sexta Champions (cinco con el Madrid y una con el Bayern), y quien sabe si la Eurocopa que se juega este verano en su país.

Modric juega menos, pero juega

Modric, 38 años, se revuelve incómodo con su rol de secundario. No es que sea suplente, porque sigue jugando con regularidad. Lleva 40 partidos por los 43 de Kroos, aunque él ha sido titular en la mitad, 20, mientras que el teutón ha salido de inicio en 31 ocasiones. En minutos las diferencias crecen, Kroos ha jugado 900 minutos más, aunque sumando los jugados con sus selecciones se reducen a menos de 500.

MODRIC SE RESISTE A SER SUPLENTE / Efe

El croata ha declarado en no pocas ocasiones que desearía retirarse en el Real Madrid, pero no a cualquier precio. No quiere ser una carga para el entrenador, ni un jugador residual, ni continuar por lo que le ha dado al equipo y al Real Madrid. El croata se cuida al máximo y rinde cada vez que juega, aunque su resistencia no sea la misma que en años anteriores.

Si Modric continúa es para seguir aportando y ser importante. Para Ancelotti Modric, y Kroos, son fundamentales, pero dentro de una sintonía diferente a la que tuvieron. Siguen siendo los referentes, pero su recorrido ya no es de 90 minutos ni de jugar de manera continuada. Y eso al croata no le convence porque se sigue viendo titular, como Kroos.