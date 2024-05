Chadi Riad: "Guido es un jugadorazo y pega en cualquier equipo"

Chadi Riad, jugador del Betis, atendió este jueves a los medios de comunicación en un acto en Sevilla. El central marroquí se refirió a su posible regreso al Barça y también a la figura de Guido Rodríguez, objetivo ya avanzado del Barça de cara a la próxima temporada.

"Estoy muy cómodo en el Betis, pero no sabría qué decirte, no tengo ni idea. Pueden cambiar muchas cosas", aseguró el zaguero, que también comentó que a día de hoy no se ha producido ninguna conversación con Xavi Hernández referente a un posible regreso a la disciplina azulgrana el próximo curso.

Sobre la valoración que hace a su temporada en el elenco de Pellegrini, Chadi se mostró satisfecho. "Estoy muy contento. No me esperaba que en mi primer año como profesional tuviera este dato tan grande. Se lo debo a mis compañeros", apuntó.

Al defensa también le preguntaron por Guido Rodríguez, al que el Barça tiene muy avanzado de cara al próximo curso tal como desveló SPORT. "Guido es un jugadorazo y pega en cualquier equipo", declaró antes de remarcar que no tiene ninguna relación con la elección que pueda acabar tomando el internacional con Argentina.