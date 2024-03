La Copa de España de fútbol sala visita la redacción de SPORT

48 horas después de besar la gloria en el Palacio de los Deportes de Cartagena, el Barça de fútbol sala, representado por Juanjo Catela, Jesús Velasco y Jordi Torras, visitó la redacción de SPORT en motivo de su séptima Copa de España.

Los catalanes se impusieron a ElPozo Murcia en la final en un partido en el que pasó de todo. El ala gaditano mandó el partido a la prórroga con un doble penalti a menos de cinco segundos para el final del choque (3-3) y el Barça se llevó el triunfo en la tanda de penaltis con un gran Miquel Feixas, que paró un penalti y provocó el fallo en otro.

"YA SABÍA POR DÓNDE TIRARLO"

"En el momento del doble penalti ya sabía por dónde tirarlo. Por suerte, entró, el partido se fue a la prórroga, y pudimos ganar a ElPozo en los penaltis", confesó Catela, héroe azulgrana en Cartagena. Marcó dos goles en los cuartos ante Osasuna Magna y otros dos en la final, además del penalti que certificó el séptimo entorchado.

Juanjo Catela visita a SPORT / Dani Barbeito

"Este es el mejor momento de mi carrera, porque estoy consiguiendo cosas con el Barça, que es lo que quería cuando llegué", afirmó sobre su actual estado de forma. Pese a no estar al cien por cien durante el torneo, se vio al mejor Catela en Cartagena. Exhibió su poderosa zurda, se mostró imparable en el uno contra uno y fue decisivo para ganar su primera Copa de España.

Después de la Copa, Catela quiere la liga y la Champions, lo que más ilusión le hace. "Ojalá ganemos la Champions, para mí es un sueño. Firmo ganarla como sea, eso es lo más importante", declaró.

Sin lugar a dudas, las bajas de Sergio Lozano, Sergio González, Ferrao y Álex Yepes condicionaron mucho a un Barça que nunca perdió la fe. Más unidos que nunca, lograron el primer título de la temporada. "En la primera parte teníamos el objetivo de llegar vivos al tramo final de partido, es muy difícil competir al máximo nivel cada semana con tantas bajas", valoró Velasco sobre la final ante ElPozo.

"ESTAMOS SIEMPRE REZANDO PARA QUE NO HAYA BAJAS"

Esta temporada, las lesiones están castigando mucho a un equipo que encara el tramo más importante de la temporada. Recta final en la LNFS y con la Champions League asomando en el calendario. "Nunca había tenido una temporada con tantos problemas físicos. La carga de partidos es inmensa, es muy difícil trabajar y tener a toda la plantilla sana. Parece increíble, pero necesitaríamos tener una plantilla más larga. Estamos siempre rezando para que no haya bajas", explicó el técnico azulgrana.

Jesús Velasco visita a SPORT / Dani Barbeito

"El título es una gran alegría, hemos competido muy bien, los chicos del filial han respondido muy bien. Ahora hay que aguantar en la liga, pero los jugadores tienen en la cabeza la Champions", señaló Velasco sobre lo que se le viene al Barça.

"LA RENOVACIÓN ESTÁ APARCADA"

Sobre su futuro, que está en el aire, expresó que "el tema de la renovación está aparcado, a final de temporada tomaré las decisiones que tenga que tomar. Ahora mismo no puedo decidir si sí o si no. Entiendo que ellos valoren otras opciones". "Creo que sí, que quieren que siga. Estoy encantado aquí, pero ya son muchos años fuera, y hay otros aspectos que me llaman para salir, tengo a la familia fuera", finalizó.

Sobre ello, Jordi Torras no se escondió. "Velasco creo que lo ha comentado, ¿no? Ha comentado que, en principio, de momento no va a aceptar la renovación. Yo dije desde un principio que este proyecto no se entiende sin Velasco y así sigo pensando, estamos aguantando un poco", confirmó.

"ESTOY TRABAJANDO EN SUSTITUTOS"

"Yo también estoy trabajando en posibles sustitutos. Una cosa es que yo deje a Velasco ese tiempo para decidir y la otra es que no trabaje yo. Como dije, Xavi Closas, Tino Pérez, Cani... Tengo a un preferido, pero aún no está nada cerrado. Espero aguantar al máximo con Velasco", explicó.

Jordi Torras visita a SPORT / Dani Barbeito

El próximo domingo el Barça recibe a Industrias Santa Coloma en el Palau Blaugrana (19:50 horas), un duelo vital de cara a la liga con solo seis jornadas por delante para cerrar la temporada. Los de Velasco son líderes con 50 puntos, seguidos por ElPozo Murcia, con 48.

Como es habitual, el partido estará marcado por las bajas. Si no hay ninguna mejora de última hora, el Barça encarará el duelo con siete bajas. Una situación muy difícil de sostener y que limita mucho a Velasco. Sin embargo, la ilusión por hacer un buen papel en la Champions, es inmensa.