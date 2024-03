Velasco, "sin presión"... pero con la "obligación" de ir a por la Copa

El Barça afronta desde este jueves su asalto a una Copa de España a la que llega en plena plaga de lesiones, pero al mismo tiempo como primer cabeza de serie y como líder de la Liga tras superar con solo seis jugadores de pista del primer equipo a Palma (1-0) y Ribera Navarra (2-4).

En ese doble sentimiento de debilidad y de fortaleza se mueve el equipo en estas aguas pantanosas en las que al menos recupera al incombustible Adolfo y a Pito, quien sigue bastante tocado de una pubalgia que no le permite desplegar su enorme arsenal.

Con el debut en cuartos el jueves frente a Xota (18.30 horas), Jesús Velasco confía plenamente en sus jugadores pese a ser consciente de que la situación que atraviesa el equipo en cuanto a efectivos no es la mejor sin Álex Yepes, Sergio González, Ferrao ni Sergio Lozano.

"Estamos haciendo una óptima temporada, teniendo en cuenta la situación. A partir de ahí, a competir con lo que tenemos y a hacerlo lo mejor posible. Vamos a tratar de superar el primer partido y después a ver en qué condiciones llegaríamos al segundo, pero la idea es que solo existe el partido del jueves", explicó el entrenador toledano.

Erick, Matheus y Touré, en primer plano este martes / JAVI FERRÁNDIZ

"El jueves hay que hacer todo lo posible por ganar. Y si no es así, pues adiós. La ventaja es que tendríamos un día de descanso entre los cuartos y las semifinales. Y que en una eventual final, el otro equipo llegaría con un día menos de descanso. Es el premio de haber quedado primeros en la primera vuelta de la liga", prosiguió Velasco.

El míster azulgrana descartó "totalmente" al capitán Sergio Lozano. "Sería un riesgo enorme y hay más temporada. Si se rompe ahora otra vez, podríamos perderlo para el resto de la temporada. No merece la pena. Es un riesgo muy grande para un premio yo creo que pequeño. Además, no estaría al 100%. Es mejor que espere, que se recupere bien y cuando vuelva, que lo haga al máximo", enfatizó.

Ahí se movió entre esos dos polos del favoritismo y la escasez de efectivos. "Vamos a intentar competir el primer partido. Esa es la mentalidad. Yo creo que ahora mismo no tenemos ninguna presión. Normalmente yo intento siempre quitar ese tema, porque a nosotros nos pagan para ganar y hay que jugar para ganar", dijo.

"Ahora tenemos menos argumentos, pero sabemos que hay que dar siempre la cara. Ahora toca la Copa, que es espectacular. Es seguramente el torneo más bonito y hay que ir con alegría y con la ilusión de intentar ganar. Y si es posible ganar", añadió al respecto de la mentalidad del equipo.

Velasco deberá hacer encaje de bolillos / JAVI FERRÁNDIZ

Velasco confirmó que Mamadou Touré (bigoleador en Tudela), Harrison y Pol Cano viajarán a Cartagena. "Claro que se puede ganar la Copa con ocho jugadores de pista (del primer equipo). ¡Y con cinco! Bueno... con cinco no. Como en toda la temporada, será clave la aportación de los jugadores del segundo equipo. El filial lo está pagando caro, porque lucha para no descender y es complicado si cada semana le quitamos a sus mejores efectivos", destacó el técnico.

Por último, admitió que no ha sido fácil renunciar a algunos de sus 'leitmotivs' por los problemas de efectivos. "Yo entiendo el fútbol sala como un deporte de alta intensidad en el que tienes que incomodar lo máximo posible las acciones del rival. No dejarle organizarse y no dejarle colocarse ni hacer la jugada que tiene preparada. Eso se basa en un juego dinámico, en un juego agresivo, de ida y vuelta, donde el balón esté muy jugado", comenzó el ex de Inter.

"Esa es mi idea y a lo largo de los años es lo que he intentado llevar adelante. Ahora no estamos en condiciones de soportar la carga que implica ese tipo de juego. Hubo algunas idas y vueltas con los jugadores, porque es normal. Ellos están habituados a una cosa, pero desde el cuerpo técnico entendemos que había que cambiar. Ellos lo han aceptado, algunas veces lo consiguen hacer y otras no," reflexionó Jesús Velasco.