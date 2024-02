Sergio Lozano celebró su fiesta con un golazo clave

Sergio Lozano regresó a lo grande al Palau tras jugar unos minutos en Valdepeñas y lo hizo a gran nivel con un golazo decisivo (el 2-1) en la victoria por 3-1 ante el Noia Portus Apostoli con dos caras muy diferentes. La primera fue mala y la segunda, excelente con Jesús Velasco y sus indicaciones al descanso como factor determinante.

Barça - Noia Portus Apostoli (fútbol sala, Primera División), 17/02/2024 PRIMERA DIVISIÓN BAR 3 1 NOIA Alineaciones BARÇA, 3 (0+3): Miquel Feixas (p.), Antonio, Matheus, Sergio Lozano (1), Sergio González -cinco inicial-, Erick, André Coelho (1), Adolfo (1) y Touré. NOIA PORTUS APOSTOLI, 1 (0+1): Sarmiento (p.), Power, Edu Jabá, Altamirano, Matheus Preá (1) -cinco inicial-, Machado, Pola, Pirata, Rufino, David Pazos, Nico Rosa,

La primera parte fue la confirmación de que los azulgranas están en plena pretemporada después de perder a casi todas sus piezas durante un mes por el inmenso parón en un calendario ideado y aprobado por verdaderos enemigos del fútbol sala. Sin los lesionados Alex, Ferrao ni Catela (se vistió por primera vez) ni los reservados Dyego y Pito, el equipo afrontó el duelo sin pívots y muy falto de entrenamientos.

Y en esas circunstancias cualquier rival es peligroso y más un cuadro gallego plagado de buenos jugadores pese a que llegó al Palau penúltimo y en zona de descanso. Con esas premisas, Miquel Feixas se erigió en el mejor jugador del partido y evitó que se moviese el marcador en una primera parte con clara superioridad noyesa.

Espoleado por un Sergio Lozano rebosante de ilusión, la primera llegada fue local en un disparo que sacaron entre el palo y un Sarmiento que años atrás fue el verdugo del Barça con el Betis en la Copa del Rey. Fue un espejismo y Power estuvo a punto de abrir el marcador en el 6' en un disparo cruzado con la portería muy bien cubierta por Miquel Feixas.

El meta argentino llegó a tiempo para evitar que entrase en su portería un remate mordido de Sergio González, quien también pudo marcar en el 13' tras recibir un pase algo atrasado de Matheus a caballo entre dos intervenciones extraordinarias de Feixas, la primera ante Pazos en el 12' tras una pérdida de Antonio y la segunda en otro mano a mano en el 15' con Power de protagonista.

Miquel Feixas está en un momento extraordinario / FCB

A cuatro minutos del descanso los colegiados se tragaron una clara falta a Sergio Lozano y no señalaron penalti en una 'segada' de Coelho ante Matheus Preá en una acción controvertida que, eso sí, el brasileño no protestó. Antes del descanso, otra aparición de Feixas a disparo de un mito de Movistar inter, el gallego Pola.

Como gritaba Van Gaal a Óscar García, al Barça le faltaba ritmo y es lógico. Los jugadores llegaban tarde y cuando iban hacia delante incurrían en errores de coordinación. Además, Manu Cossío sabía que se enfrentaba a un rival sin pívots y realizó un gran planteamiento al igual que hizo David Ramos en miércoles en Valdepeñas.

Mejoró muchísimo el Barça en la segunda parte a partir de una mayor intensidad y una presión en la primera línea que le hizo llevar la iniciativa. Y ahí brilló Sergio Lozano con dos buenos disparos, pero el primero se le fue alto y el segundo terminó siendo rechazado entre dos jugadores visitantes. Empezaban las llegadas peligrosas y se había frenado la sangría defensiva.

Los árbitros enfadaron al Palau no señalando otra clarísima falta sobre un Touré que ya había sido empujado claramente a los seis minutos. Los locales probaban a Sarmiento con sendos disparos lejanos de Adolfo y de Coelho, mientras que el centro-chut de Touré no encontró rematador en el 31' y los colegiados no vieron un penalti por manos de Pola. ¡Nueve minutos para un 0-0!

Dos golazos seguidos impidieron las 'gafas'. El luso André Coelho se inventó un zurdazo extraordinario desde el perfil izquierdo para firmar el 1-0 en el 32' y Matheus Preà empató con un taconazo solo 19 segundos después. Pese a ello, los locales se habían adueñado de la bola e incluso amagó el Noia con portero-jugador.

Ahí apareció el gran protagonista de la tarde, Sergio Lozano, para demostrar por qué es el mejor jugador de la historia de la sección. En su regreso al Palau más de 10 meses después de su cuarta lesión grave en la rodilla derecha, el capitán anotó el 2-1 con un gran derechazo en el 34' y lo celebró con alegría y alivio.

El Noia atacó cinco minutos con portero-jugador y entre dos paradones de Feixas y el siempre providencial Adolfo impidieron que el excelente ataque con cinco visitante diese sus frutos. Así se llegó al último minuto y desde Santa Coloma el citado Adolfo sentenció a puerta vacía con el 3-1.