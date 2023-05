La gran respuesta de Miquel Feixas

El meta tuvo que salir en frío por la roja a Dídac a los 25 minutos en Valdepeñas después de muchos partidos sin jugar “Dídac me dio un abrazo y me dijo unas palabras que le agradezco”, explicó a SPORT un Miquel Feixas muy satisfecho

El portero barcelonés Miquel Feixas fue uno de los grandes protagonistas el pasado sábado en la clasificación del Barça para las ‘semis’ de la liga por la vía rápida (3-4 en Valdepeñas en el segundo duelo después del 5-2 del primero). Dos minutos después de que el gaditano Catela cerrase el marcador a nivel de goles con un sensacional zurdazo junto a la escuadra, Dídac derribó fuera del área al controvertido Rafa Rato y los colegiados hilaron bastante fino al mostrarle la roja directa cuando Dyego estaba por detrás y podrían haberse decantado por la amarilla.

Frío en el banquillo pese a la tensión que se respiraba en el Virgen de la Cabeza, Feixas apenas tuvo un minuto para asimilar la situación y entender que le tocaba defender la portería cuando más atacarían los locales. Fuera de la titularidad desde el ya lejano 11 de marzo en la derrota liguera frente al Noia Portus Apostoli (3-4), el ex de Industrias Santa Coloma no había sido titular en las últimas ocho jornadas de la fase regular de la liga, en los dos partidos de la Final a Cuatro de la Copa del Rey y en el primer encuentro de cuartos frente al Valdepeñas.

“Fue un momento complicado sobre todo cuando no tienes el rol de titular como es mi caso, pero si estamos en el Barça que es el mejor club del mundo es para rendir cuando se nos necesita. Dídac se acercó a mí, me dio un abrazo y me dijo unas palabras que le agradezco mucho y que me dieron confianza”, explicó el meta a SPORT al día siguiente de su gran actuación.

Miquel Feixas se reivindicó el pasado sábado | VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS

Y es que su respuesta fue extraordinaria, con una pléyade de intervenciones que impidieron el empate y con una capacidad de liderazgo impropia de alguien que apenas estaba teniendo minutos. “Tenía que darlo todo por el equipo. Sabía que tenía la confianza de mis compañeros, que es lo más importante. La verdad es que fue muy bonito. Asumí la presión y toda la tensión desde un prisma positivo y te puedo decir que disfruté y que me encontré bien”, añadió el arquero barcelonista lleno de satisfacción y de optimismo.

Además, Miquel Feixas será titular el sábado a las 20.00 horas en el Palau frente a Movistar Inter en el primer partido de semifinales por la sanción de un partido que recibirá Dídac. Por lo tanto, otra oportunidad para el teórico segundo portero del Barça.