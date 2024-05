Las dudas de Sacchi con Mbappé y el Real Madrid

Aún no es oficial, pero el mundo del fútbol lo da por hecho. Kylian Mbappé no seguirá en el PSG, así lo anunció de manera oficial el club parisino. Y nadie duda de que su destino será el Real Madrid. Con tres veranos de retraso, pero todo apunta a que ésta va a ser la vencida. Probablemente, si el Real Madrid no se hubiera clasificado para la final de la Champions League, el fichaje se habría hecho oficial estos días. Todo ello, claro, si no hay un giro inesperado de los acontecmientos como el de hace dos veranos.

Uno de los que tiene claro el destino de Mbappé es el doble campeón de Europa con el Milan, Arrigo Sacchi. El veterano entrenador no ha tenido reparos en analizar la llegada del internacional francés al club madridista en una entrevista concedida a la 'Gazzetta dello Sport', en la que ha lanzado elogios encendidos a su amigo Carlo Ancelotti.

Sacchi deja entrever que le asaltan ciertas dudas sobre el encaje que pueda tener un primer espada como Mbappé en un equipo campeón y repleto de figuras. El técnico italiano es consciente de que a veces es difícil lidiar con los egos del vestuario, pero no tiene ninguna duda de que Ancelotti sabrá sacar el máximo rendimiento.

"Tengo curiosidad por ver cómo logrará Mbappé encajar en el mecanismo del Real Madrid", explica un Sacchi que duda de la capacidad de Mbappé para asumir la nueva situación: "A la hora de realizar determinadas compras siempre debes prestar atención a la forma en que un futbolista campeón encaja en la nueva realidad".

El italiano añade: "Creo que Carlo también podrá gestionar esta situación. Creó un grupo con carácter muy fuerte. He hablado con Carlo y me dice que todos en el vestuario del Real Madrid son grandes tipos que han entendido la importancia del colectivo".