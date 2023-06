Jesús Velasco: "Nos enfrentamos al equipo más competitivo"

El Barça ya prepara el primer partido de la final frente al Jaén Paraíso Interior (sábado a las 17.15 horas en el Palau) "Nosotros tenemos presión desde que caímos eliminados de la Champions en noviembre", dijo el técnico blaugrana

El Barça ya tiene los cinco sentidos puestos en la gran final al mejor de cinco encuentros que lo enfrentará al Jaén Paraíso Interior. Es sin duda una tensa espera que se extiende desde que el pasado miércoles selló su pase a la final de la liga con su victoria en el segundo partido de semifinales en la pista de Movistar Inter (2-4) apenas media hora antes que los 'amarillos' exhibiesen su potencial defensivo frente al Mallorca Palma Futsal en un duelo que se decidió con un autogol de Tomaz Braga (1-0).

La final comenzará el sábado con el primer partido en el Palau a las 17.15 horas justo después de que finalice en Colonia la primera semifinal de la Champions de balonmano entre el Barça y el Magdeburgo (15.15 horas). Este miércoles el técnico Jesús Velasco ha valorado la actualidad del equipo a tres días de ese duelo que empezará a decantar la lucha por el título y por el billete para la Champions, donde ya está clasificado el Palma como vigente campeón.

El toledano llamó la atención sobre el cambio de actitud de su equipo. "Habíamos bajado mucho las prestaciones y en los tres últimos partidos de la liga regular fuimos los peores, pero desde el primer partido de los play-off el cambio ha sido grande, nos hemos vuelto un equipo mucho más competitivo y tenemos que seguir en esa línea, porque nos enfrentamos al equipo más competitivo de la liga, que es Jaén. Pueden tener algún defecto, pero tienen muchas virtudes. Ganaron la Copa de España, ya llevan tres y saben competir en situaciones que nos vamos a encontrar. Es cierto que nunca han jugado una final a cinco. Nosotros tenemos mucha más experiencia ahí y tenemos que intentar aprovecharlo", comentó.

"El factor pista es importante en el caso de que llegues al quinto partido. Antes yo creo que la ventaja es para ellos, porque tienen dos oportunidades para ganar e intentar cerrar la final en su casa. Nosotros sabemos que estos dos primeros puntos se juegan aquí y tenemos que ganar los dos, porque así sabríamos que caso de no cerrar la final allí el quinto sería en el Palau. La clave de estas finales a cinco partidos con este tipo de formato pasa por ganar los dos primeros partidos", reflexionó.

Un Catela en línea ascendente, contra los jiennenses | JAVI FERRÁNDIZ

Velasco, los jugadores y el barcelonismo dan tanta importancia a lo que sería la séptima liga como a lograr el billete europeo. "Nosotros tenemos presión desde que caímos eliminados de la Champions en noviembre, porque ya sabíamos que la única opción para salvar la temporada era clasificarnos para Europa. Hasta ahora hemos cumplido, porque estamos en la final y tenemos opciones de jugar en Europa, pero eso pasa por jugar la liga. Tenemos ese compromiso de hacer todo lo posible para ganar. Hay presión por parte del club, pero sobre todo por parte nuestra. Estamos concentrados en el primer partido, sabemos lo que nos jugamos, somos conscientes de las expectativas del club y sabemos que fallamos en noviembre. Está siendo una temporada dura, pero creo que sería muy buena si ganamos la liga", explicó el emblemático extécnico de Movistar Inter.

Ausente en el segundo partido de 'semis' por un fortísimo golpe en una costilla, Ferrao centra las miradas y Velasco se mostró tajante. "Ahora no está para jugar, porque viene de una semana entera parado. Lo metimos en el primer partido contra Inter y no estaba bien. Eso nos demostró que un jugador top como él necesita estar físicamente bien y si a lo largo de esta semana nos demuestra que puede estar bien o lo hace bien en la primera rotación, pues seguirá. Y si no, tendrá que dejar paso a otros compañeros, que están muy bien y tendrá que aceptarlo. Ferrao marca diferencias cuando físicamente está bien. Esa es la incógnita que tenemos ahora mismo con él", recalcó el hexacampeón liguero (cinco con Inter y la pasada con el Barça.

La otra gran duda es si jugará Dídac o Miquel Feixas tras su gran papel en las semifinales. "Tengo claro que tome la decisión que tome será buena, porque confío muchísimo en Dídac y también en Feixas, quien ha jugado muchos partidos esta temporada y seguramente ha llegado en su mejor forma a los play-off. Entonces, no sé quién va a jugar, pero la decisión va a ser buena", matizó.

Velasco no tiene claro si Ferrao estará a tope | JAVI FERRÁNDIZ

En ese punto, Velasco se deshizo en elogios hacia su rival que tan bien dirige Dani Rodríguez. "Es un equipo muy disciplinado que comete pocos errores y tiene muy trabajadas la conjunción y la táctica colectiva. Por lo tanto, los tienes que desarbolar y sobrepasar tú. Nosotros estamos habituados a que el rival nos conceda al balón, defienda y aproveche nuestros errores para penalizarnos en transiciones y seguramente eso es lo que nos vamos a encontrar. Veremos a qué nivel de precisión, de inspiración y de capacidad ofensiva estamos y qué nivel de capacidad defensiva y de transición para castigar nuestros errores tienen ellos. A partir de ahí, están los porteros, la estrategia, el balón parado... Jaén es un equipo muy completo y muy bien trabajado que se ha ganado estar la final", manifestó el toledano.

Por último, Jesús Velasco recordó la liga que perdió en el Palau en junio de 2011 en el quinto partido como técnico de aquel maravilloso Caja Segovia en el que militaban el exazulgrana Lin y un Sergio Lozano que estaba cedido por el Barça. "Creo recordar que estaban llenas hasta las gradas de visibilidad reducida. Fue una final épica y muy bonita. Nosotros tenemos que apoyarnos en nuestro público, porque una de las claves de la final será ver si somos capaces de ganar los dos primeros partidos, que no es nada fácil Si lo conseguimos, tendríamos mucho hecho, Si ganas los dos primeros tendrías que perder tres seguidos. Es algo que no se ha dado nunca en España. Eso lo sabemos nosotros y también lo sabe Jaén, que vendrá a ganar al menos uno para sentenciar allí. Va a ser una final muy bonita y nosotros estamos hipermotivados", concluyó.