El recuperado Ferrao se 'apunta' a la gran final

El brasileño lleva una temporada complicada con una lesión en el tendón de Aquiles y dos en las costillas "Ahora ya estoy bien y sin dolores, así que a jugar, a disfrutar y a ganar la Liga", comentó el brasileño a SPORT

Ferrao es uno de los jugadores más importantes del Barça desde que llegó procedente del Tuymen ruso hace ya casi dos lustros, allá por 2014. No ha vivido una temporada nada sencilla, ya que se perdió varios meses por un problema en el tendón de Aquiles de su pierna derecha y acaba de superar su segunda lesión dolorosa en las costillas que le obligó a jugar muy mermado el primer partido de semifinales contra Movistar Inter.

“Ese día lo pasé realmente mal, porque fue como si me metiesen un cuchillo entre las costillas en cada jugada. Era un partido muy importante, yo quería estar como fuese y por lo menos ayudé en lo que pude. Después decidimos que era mejor que descansase en el segundo en Torrejón”, confesó el pívot a SPORT.

“Ahora ya me encuentro bien. He estado un par de semanas bastante tocado, porque es una lesión bastante jodida, pero ya me he recuperado y ahora ya solo pienso en competir y a disfrutar, que estos son los partidos que más me gusta jugar”, destacó Ferrao.

El de Chapecó no dudó a la hora de alabar al rival en la final. “Jaén lleva muchos años compitiendo muy bien y esta temporada creo que están incluso mejor. Ya tienen tres Copas de España. Habrá que estar al cien por cien de concentración. Nosotros tenemos un gran equipo, venimos de dos eliminatorias compitiendo superbien y ahora tenemos que seguir así y controlar todos los pequeños detalles”, recalcó.

Ferrao, un gran jugador y un mejor compañero | EFE

“Repito que estoy muy bien después de una temporada difícil. Primero tuve un problema en una costilla, después me perdí más de tres meses por el tendón, después otra vez una costilla... Ahora ya sin dolores, a ganar la Liga y a descansar en verano”, añadió el brasileño.

Eso sí, Jesús Velasco solo lo hará jugar si lo ve en condiciones de marcar las diferencias, tal y como aseguró en la previa de la final. "Lo metimos en el primer partido contra Inter y no estaba bien. Eso nos demostró que un jugador top como él necesita estar físicamente bien y si nos demuestra que está en condiciones, jugará. Y si no, tendrá que dejar paso a otros compañeros y tendrá que aceptarlo. Ferrao marca diferencias cuando físicamente está bien", aseguró el técnico barcelonista.

Jesús Velasco no las tiene todas consigo con Ferrao | FCB

De todas formas, a poco que Ferrao pueda ayudar al equipo el toledano lo hará jugar sin duda por su capacidad para aglutinar bolas y mediatizar las defensas rivales amén de su capacidad para desequilibrar con su olfato de gol y con su juego de espaldas.