Dyego y Ferrao, samba azulgrana para la Copa del Rey

La pareja brasileña ya está de vuelta de sus lesiones y solo piensan en volver de Antequera con otro título copero “La pelea también es contra nosotros mismos”, destacó Ferrao; “tengo muchas ganas de Copa”, indicó Dyego

El Barça ha viajado este jueves a Antequera, donde luchará este fin de semana por su octava Copa del Rey (ha ganado siete de las doce disputadas aunque se le resiste desde 2020) con un intenso duelo de ‘semis’ mañana a las 14.30 horas frente al Mallorca Palma Futsal. Antes, a las 12 horas se medirán el Jimbee Cartagena y el Peñíscola Servigroup (Segunda División).

Pese a dudas que ofreció el equipo el pasado lunes en el duelo liguero de Jaén (2-2), el cuadro azulgrana afronta la cita con mucha ilusión y sin bajas tras la recuperación de Dyego y Ferrao, quienes se confesaron con SPORT en la Ciutat Esportiva.

Convaleciente de una lesión en el tendón de Aquiles desde finales de noviembre, Ferrao va a más y ya ha marcado dos goles desde su regreso hace dos semanas. “Nunca es fácil estar lesionado y perderse partidos importantes. Ya está olvidado. Estaba deseando jugar finales y estoy centrado en ayudar al máximo al equipo”, explicó el pívot de Chapecó.

Dyego se perdió cinco semanas por una lesión en el bíceps femoral incluida la Copa de España) y regresó con un gol de desborde a los tres minutos hace una semana ante el UMA Antequera. “Por fin he vuelto después de un tiempo y tengo muchas ganas de Copa. Nos espera en semifinales Palma, un gran equipo. Siempre ha sido muy difícil contra ellos. Ojalá podamos estar a nuestro nivel para pasar a la final”, manifestó el ala diestro de Palmitos.

Ferrao y Dyego apuntan hacia la Copa del Rey | VALENTÍ ENRICH

Consagrados en la elite desde hace más de un lustro, los internacionales con la ‘verdeamarelha’ se admiran. “A mí me vendría bien su juego de espaldas, girarme tan bien como él. Me facilitaría la vida poder irme por los dos lados como ahora y saber jugar de espaldas como él”, indicó Dyego. “Yo querría tener su regate y su uno contra uno. Es uno de los mejores del mundo ahí y sí que me iría bien tener su regate”, apuntó Ferrao.

Ambos coincidieron en que ya no valen excusas tras quedar fuera de la Final Four de la Champions y caer en ‘semis’ en la Copa de España. “Hemos dejado escapar algunos objetivos y ahora el principal es la Copa del Rey. Vamos a por todas. No va a ser fácil, pero estamos totalmente enfocados en esto. Ya hemos ganado la Supercopa y ahora queremos la Copa del Rey y la liga”, dijo Dyego.

“Se nos han escapado ya dos títulos y puntos importantes en la liga, pero seguimos siendo el mismo equipo ganador de la temporada pasada. La mentalidad es la misma y sabemos que depende de nosotros. Si jugamos concentrados los 40 minutos es muy difícil ganarnos. Tenemos que ir a tope desde el principio, así que la pelea es contra los rivales y contra nosotros mismos”, aportó Ferrao.

Dyego y Ferrao, juntos en la Ciutat Esportiva | VALENTÍ ENRICH

El de Palmitos se exige más a él y también pide más al equipo. “Ya hemos demostrado nuestro potencial, pero la clave es que estemos a nuestro mejor nivel. No hay margen para ser un poquito menos intensos, hay que ir a tope y si ofrecemos nuestra mejor versión seguro que vendrán los títulos”, recalcó el ex del Krona.

“Tenemos cosas que corregir, sobre todo atrás. Hay que cometer menos errores y recibir menos goles. Somos muy ofensivos y es normal tener alguna debilidad atrás, pero estamos trabajando mucho para solucionarlo y si lo logramos nos irá muy bien en los dos objetivos que nos quedan”, señaló el ex del Tyumen.

Murcia y Andalucía, al frente

En un acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció ayer que Murcia y Andalucía se repartirán hasta 2027 y en varias ocasiones las próximas ediciones de la Copa del Rey, la Copa de la Reina, las Supercopas masculina y femenina y la Copa de España (absoluta y juvenil).

La cita contó con la asistencia del presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, José Miguel Monje, junto a representantes de ElPozo Murcia Costa Cálida, Jimbee Cartagena (categoría masculina), La Boca Te Lía Alcantarilla y STV Roldán (femeninos). También estuvieron dos emblemas del fútbol sala como los exporteros Luis Amado (Representante Institucional de la RFEF) y el exblaugrana Paco Sedano (miembro del Comité Nacional de Fútbol Sala).