El Barça, con serias cuestiones pendientes para la Copa del Rey

El cuadro azulgrana logró empatar en Jaén (2-2) pese a empezar perdiendo por 17ª vez en lo que va de temporada Los de Velasco son líderes con un partido menos y un punto más que el Mallorca Palma, su rival en semifinales

El Barça afrontará este fin de semana la Final Four de la Copa del Rey como líder en solitario de la Liga gracias al trabajadísimo empate del lunes en Jaén, pero con cuestiones pendientes que no logra resolver. Con seis jornadas por delante, tan solo tiene un punto de renta sobre el Mallorca Palma Futsal, que, eso sí, ha jugado un partido más.

La kafkiana actuación arbitral en el Olivo Arena (2-2) no debería esconder otro mal inicio de partido en una dinámica que se viene repitiendo sin solución de continuidad esta temporada y que está afectando a los resultados. Tras esas malas puestas en escena, el equipo lo da todo, se vacía y suele ser superior a los rivales, pero esos comienzos de partido a medio gas o sin la concentración necesaria siguen pasando factura y han sido importantes en algunas de las derrotas de un curso demasiado irregular.

Por decimoséptima vez en lo que va de temporada, el Barça se vio por detrás en el marcador y esta vez además, por partida doble antes del 6' por los tantos de César y de un Mati Rosa que nunca llegó a jugar en el Barça pese a que pasó el reconocimiento médico y se anunció su fichaje en la era de Txus Lahoz como mánager deportivo.

Aunque ha habido múltiples remontadas, no es menos cierto que se empezó perdiendo en el duelo clave de Champions ante el Anderlecht (5-5) y en las semifinales de la Copa de España contra Inter (KO en los penaltis), por no hablar por ejemplo del gol del United Galati rumano con el 1-0 (1-1) que pudo ser clave para quedar fuera de la Final Four. O el 1-2 que registraba el marcador en el Palau frente al Betis y al Noia Portus Apostoli tras marcar primero los de Jesús Velasco en ambas ocasiones.

Ferrao empató en Jaén con un doble-penalti | FCB

Ahora que no hay bajas por primera vez en lo que va de temporada, urge romper esta dinámica de cara a las opciones de revalidar el título de Liga y a una Copa del Rey en la que no habrá cabida para los errores y en la que necesitará dos notables encuentros para recuperar el cetro.

Además, el bombo ha sido caprichoso y ha emparejado a los azulgranas el sábado a las 14.30 horas en la segunda semifinal con un Mallorca Palma Futsal al que tiene cada vez más cerca en la Liga y que representará al fútbol sala español en la Final a Cuatro de la Champions que además acogerá en Son Moix.