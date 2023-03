El Barça se exige al máximo para la Copa del Rey

El equipo azulgrana quiere dar su mejor versión ante el Mallorca Palma Futsal para luchar por el título "Muchas veces concedemos demasiado al rival en los primeros minutos del partido y sólo damos lo mejor cuando nos vemos contra las cuerdas", reconoce Jesús Velasco

Después del empate del pasado lunes ante el Jaén y con la Copa ya como objetivo inmediato, el técnico del Barça de fútbol sala, Jesús Velasco, señalaba los aspectos a corregir de cara a la fase final del torneo y al doble enfrentamiento contra el Mallorca Palma Futsal: "Muchas veces concedemos demasiado al rival en los primeros minutos del partido y sólo damos lo mejor de nosotros mismos cuando nos vemos contra las cuerdas", diagnosticaba el técnico.

Jesús Velasco y los capitanes han tenido tiempo de hacer autocrítica y no quieren caer de nuevo en los mismos errores que se van repitiendo durante toda la temporada: "Debemos conseguir salir concentrados y con la guardia alta desde el minuto uno, debemos ser ambiciosos y no podemos regalar nada al rival, debemos llevar nosotros la iniciativa y no jugar al juego que quiere el rival, y sobre todo debemos ser conscientes de que dependemos sobre todo de nosotros mismos porque si jugamos a un buen nivel es muy difícil que nos ganen", ha dicho Velasco en el marco del Media Day previo a la Final Four de la Copa del Rey.

Los capitanes dan la cara

"Es el momento de dar un paso adelante como equipo, de trabajar más que nunca en los entrenamientos, de estar unidos y de ser solidarios y de demostrar que seguimos teniendo hambre de títulos", explica Sergio Lozano, consciente de que "solo vale dar la mejor versión porque no tenemos margen de error y porque el Mallorca Palma Futsal es un rival muy fuerte que siempre nos lleva al límite y que nos va a exigir al máximo", advierte el capitán del conjunto azulgrana.

En opinión de Dyego, la actitud tiene que ser innegociable: "La clave pasa por salir mentalizados y no dejar que nos superen nunca en intensidad, si llevamos la iniciativa tendremos las de ganar", avisa el brasileño.

Los horarios

El Barça jugará la segunda semifinal de la Copa del Rey en el Fernando Argüelles de Antequera el próximo sábado a las 14:30h contra el Mallorca Palma Futsal. En caso de victoria, la final será el domingo a las 20h contra el vencedor del Peñíscola-Antequera. Todos los partidos se ofrecerán en directo por Esport3 y Tdp.