Lewandowski: "Quiero hacer algo especial por este club"

Lewandowski logró su segundo 'hat-trick' con la camiseta del Barça ante el Valencia el pasado lunes. El primero fue ante el Viktoria Plzen en la Champions. Seis goles en solo dos partidos que han servido, junto al resto, para que el polaco sume ya un total de 56 tantos de blaugrana. Superar el medio centenar en solo una temporada y media no está al alcance de todos los goleadores, pero Robert es uno de los mejores de todos los tiempos y lo sigue demostrando a sus 35 años.

El polaco ha celebrado la efeméride concediendo una entrevista a 'Barça One' en la que solo se habla de su faceta como goleador, de las sensaciones que experimenta cuando marca y, en definitiva, de todo lo relativo a su capacidad anotadora. "Me siento muy orgulloso de marcar tantos goles para este club en un año y medio. Cada uno de estos goles es especial porque es un privilegio marcar goles para este club", asegura el futbolista.

Lewandowski explica durante su charla que "se puede hacer siempre mejor, pero cuando veo estos números es verdad que ha sido rápido y son muy buenos". Eso sí, nunca tiene bastante: "Siempre pienso que voy a marcar más y más, estoy preparado para ello". Y es que sus registros están ya a la altura de futbolistas como David Villa o Thierry Henry: "Son de los mejores delanteros de la historia. Está claro que he hecho un buen trabajo y eso es lo que busco, estar al mismo nivel o incluso mejor que ellos. Cuando era pequeño, miraba sus goles y cómo marcaban, son ídolos para mi. Era un sueño ser como ellos y ahora se ha hecho realidad".

Pasión por el Barça

Robert está disfrutando muchísimo su etapa en el Barça, un club que "significa mucho" para él: "A veces es difícil encontrar las palabras, pero es orgullo, felicidad, algo especial, todos conocen la historia de este club, el más grandes del mundo, y ser parte de él me hace feliz y me da más energía para seguir trabajando y hacer algo más especial aún. Algo que pueda hacer por este club. Y hacer felices a los fans", asegura el futbolista, confirmando que no se va a mover de Barcelona y que tiene cuerda para rato.

Lewandowski celebrando su primer gol al Valencia / VALENTÍ ENRICH

Lewandowski entiende que "el fútbol está cambiando, no es lo mismo que hace diez años. Tienes que adaptarte y estar preparado y todo lo que hago es porque amo a este deporte y a este club". El polaco, en ese sentido, no tiene otra fórmula que no sea el sacrificio: "Trabajo duro desde hace años. Solo si trabajo duro puedo ser mejor. Incluso ahora, a mi edad, no importa lo duro que he trabajado, sino que lo siga haciendo. ¡Aún sigo queriendo ser el mejor! Tengo la pasión y el amor por este deporte. Quiero ir a entrenar, trabajar duro y ganar por este club", acabó el polaco.