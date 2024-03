Catela: "Hay gente que pensó que iba a durar poco en el Barça"

El Barça regresa este jueves a los entrenamientos a las 11.00 horas en la Ciutat Esportiva con muy buenas sensaciones después de conquistar una heroica Copa de España pese a que el gafe con las lesiones no da tregua y a que acaba de conocer que Dyego se perderá lo que resta de temporada.

Uno de los grandes responsables de que la séptima Copa de España de la historia de la sección esté en el Museu es Catela, un genio que ya lleva tiempo erigiéndose en uno de los líderes del equipo y que brilló con luz propia en Cartagena hasta el punto de que nadie se atrevió a discutir su MVP.

El gaditano estuvo en SPORT junto al técnico Jesús Velasco y al mánager Jordi Torras para celebrar este nuevo éxito y habló sobre su buen momento, sus problemas para alcanzar la forma ideal y la ilusión que le haría ganar la primera Champions de su carrera.

¿Ha sido la Copa de España de su reivindicación definitiva?

Bueno, se podría decir que sí, aunque llevo dos años y medio en el Barça y creo que desde mitad de la temporada pasada estoy dando un nivel bastante alto. De todas formas, aquí lo que importa son los títulos y los momentos importantes.

Pero se está viendo al Catela ‘jugón’ de Santiago y de Valdepeñas…

Pues seguramente, sí. Me encuentro muy bien pese a que aún me falta un poco después de estar casi tres meses parado y a pesar de que no tengo el pie bien del todo. Me ha quedado un poco crónico y tengo que empezar a convivir con ello. La clave es que me siento muy importante en el equipo y eso es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Para dar el máximo es primordial sentir que tus compañeros te respetan y que tu entrenador confía en ti.

Catela, en SPORT junto a Jordi Torras y Jesús Velasco / DANI BARBEITO

Cuando hizo el doble regate en el centro del campo, ¿percibió el suspiro de admiración de todo el pabellón?

En el mismo partido van saliendo las cosas y no te das cuenta. Es como en el doble penalti o en el penalti, que estás tan metido que no te paras a pensar, pero hoy han subido un vídeo y te confieso que lo he visto dos o tres veces (ríe).

¿Qué importancia tiene Jesús Velasco en su línea ascendiente?

Pues mucha. Jesús es una pieza importante y es impresionante cómo gestiona el grupo. Al final, siempre me ha puesto. Cuando llegué y a principios de esta temporada no estaba bien y él siempre me ha dado la oportunidad. Lo mejor es que tiene a todo el mundo enchufado. En la final se nos cae Diego, que es fundamental para nosotros. Pito no estaba bien, pero hizo un gran esfuerzo y al final lo expulsan. Llevamos una temporada en la que estamos medio equipo y a veces menos. A mí me ficha a él y me da la oportunidad a él. Es así.

Pese a aquellas declaraciones sobre su estado físico…

(Sonríe). Si conoces al míster, al final las cosas se pueden decir de muchas maneras, pero él es así y yo lo acepto. A mí tampoco me afecta demasiado lo que vayan diciendo sobre mí. Yo soy como soy, intento dar el máximo y a mí Jesús me da dado mucho. Estoy en el Barça, que es el mejor equipo del mundo, que lucha por ganar todos los títulos y estoy siendo importante. No puedo tener ninguna palabra mala sobre él.

Catela, rompiendo a Changuinha (uno de los mejores defensores del mundo) / JAVI FERRÁNDIZ

¿Le gustaría que siguiese?

A mí sí, me encantaría. Obviamente cualquier jugador que se siente importante con un entrenador determinado, lo que quiere es que siga. Por mí que sigamos renovando los dos muchos años y que yo me siga sintiendo importante.

El filial les está ayudando mucho…

Otra cosa buena que tiene Jesús es que en estas situaciones los que vienen del filial se sienten súper importantes. Mamadou (Touré), Harry (Harrison), Putxi (Puigvert)... Sabe conseguir que se sientan muy parte del equipo, están teniendo muchos minutos y la respuesta está siendo excelente.

Se le ve mandar en la pista. ¿Es de los que levanta la voz en el vestuario?

Yo soy más de hacer grupo, de escuchar a todo el mundo y de intentar sumar. Un vestuario tiene que ver con los galones. Yo tengo 28 años y la gente veterana son Sergio Lozano, Dyego, Pito… yo respeto mucho y pido que me respeten. Se trata de eso.

Catela estuvo muy a gusto en SPORT / DANI BARBEITO

Dentro de poco será usted de los tengan que llevar la voz cantante…

Bueno, ojalá, ojalá sea así. Me encantaría quedarme aquí muchos años y cumplir todos los objetivos que cualquier jugador tiene en mente. Al final sabes que si estás aquí, al 90% lo vas a conseguir.

¿En quién pensaba y qué sintió cuando recogió el MVP de la Copa?

Sobre todo en mi familia y sentí mucho orgullo, porque hay gente que dudó, que pensó que no valía cuando vine al Barça, que iba a durar poco aquí. Lo mejor de mí es que siempre he confiado mucho en mis posibilidades de conseguir todo lo que me propusiera y eso lo tengo muy metido en la cabeza.

¿Su hija sabe que su padre Juanjo ganó la Copa de España y fue el mejor jugador del torneo?

No, qué va, mi niña no sabe todavía. Es muy pequeñita.

Catela, de 'portero-jugador' en el Palau / DANI BARBEITO

Le falta ganar una Champions. ¿Le empieza a quitar ya un poco el sueño?

Yo jugué la de la pasada temporada y esta es la segunda. Confío en que vuelvan bastantes lesionados para la Final Four. De todas formas, estoy seguro de que el equipo va a competir con los que estén sanos y con la ayuda del filial. Ahora tenemos que seguir compitiendo, pero también hay que estar concentrados en cuidarnos al máximo para llegar lo mejor posible. Tenemos que ir mirando estos tres partidos que quedan, aunque también hay parón de selecciones.

Puestos a soñar. ¿Qué le parece ganar la Champions y ser el MVP?

Bueno, con que ganemos la Champions todo lo demás me da igual, ¿eh? Para mí sería algo increíble, es un sueño que tengo desde siempre y no me lo van a quitar ni haber ganado esta Copa, ni las lesiones ni nada. Ya estamos en las semifinales. Espero que se cumpla y en ese caso mi actuación personal sería lo menos importante.