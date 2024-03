Villas-Boas quiere que Sergio Conceiçao sea su entrenador en el Porto

El futuro de Sergio Conceiçao es una de las grandes incógnitas en el fútbol portugués. El técnico, que termina contrato el próximo mes de junio, está pendiente de las elecciones que vivirá el Oporto. Precisamente uno de los candidatos a la presidencia, André Villas-Boas, ha hablado sobre cuál es su plan con el actual entrenador del conjunto portugués.

Al ser preguntado por si su plan pasa por renovar a Conceiçao, el que fuera entrenador de Tottenham, Zenit u Oporto, afirmó que era "el tema más sensible". "Es muy sensible meterse con la temporada deportiva del club y ampliar declaraciones sobre el entrenador es aún más sensible", afirmó en una entrevista con Público e à Renascença.

"Hace un año pregunté a la administración por qué el técnico tricampeón no había renovado tras la eliminación del Inter. Para mí, que fui entrenador, es precisamente en estos momentos cuando la administración tiene que estar cerca de su entrenador. Era el momento perfecto para que esto sucediera. Creo que un hombre con la dignidad de Conceiçao no interferirá en el acto electoral, por lo que solo puedo pagarle de esta manera, sentándome a su lado cuando esta administración asuma el poder", explicó Villas-Boas.

Prioridad: Conceiçao

Sergio Conceiçao, durante una rueda de prensa / EFE

Sobre la posibilidad de que Sergio Conceiçao simplemente quiera seguir con Pinto da Costa como presidente, Villas Boas respondió que es algo que "hay que preguntárselo a él. Solo él mismo puede responder". "Mi prioridad es sentarme con él y entender sus deseos para el futuro", concluyó el ahora directivo portugués. No hay que olvidar que el técnico del Oporto es uno de los grandes deseados por muchos clubes, habiendo sonado incluso como posible sustituto de Xavi Hernández en el Barça.