Tadic se marcha del Ajax

El delantero serbio se marcha del club 'ajacied' por desavenencias con la dirección deportiva Dusan Tadic cree que el Ajax no ha logrado hacer un equipo competitivo para esta temporada y opta por marcharse pese a quedarle un año de contrato

Dusan Tadic, emblema del club durante muchas temporadas, pasa a ser ya leyenda. Y es que el club de Ámsterdam ha anunciado que el delantero serbio ya no vestirá más la camiseta 'ajacied' y que deja el club con efecto inmediato. Pese a quedarle un año más de contrato, Ajax y Tadic han decidido separar sus caminos tras cinco temporadas repletas de éxitos, como alcanzar las semifinales de la Champions en la 18-19.

Según la prensa neerlandesa, club y jugador habrían tenido desavenencias sobre la política deportiva del equipo para la próxima temporada. Para Tadic, el Ajax no estaba logrando hacer un equipo competitivo y, las ya confirmadas bajas y las que están por venir no harían más que debilitar a la plantilla. No se esperaban grandes fichajes, así que Tadic ha preferido dar un paso al lado.

De esta forma, con el adiós ya definitivo del delantero serbio, el Ajax dice adiós a todos los exponentes de aquel once que asaltó el Santiago Bernabéu en la Champions de la temporadsa 2018-2019. Tadic era el jugador referencia arriba, escoltado de otros como David Neres, Frenkie de Jong era la referencia en el centro del campo y De Ligt el guardián en la zaga. Ahora ya no queda nadie.

Veremos cuál es el futuro de Tadic, que se marcha de Ámsterdam pese a quedarle todavía un año de contrato. Sin embargo, club y jugador han optado por la rescisión inmediata. En los últimos días el serbio ya no se había entrenado, fomentando los rumores sobre una posible salida tras no estar de acuerdo con la política del club. Ahora ya es oficial su adiós.