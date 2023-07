El Ajax ofrece una última hora sobre el estado de Van der Sar

Edwin "permanecerá en cuidados intensivos por el momento", dijo Ajax en un comunicado.en nombre de su esposa El exguardameta está siendo tratado en un hospital en Croacia, donde estaba de vacaciones

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many