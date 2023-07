El Arsenal de Arteta ficha a Timber

Los 'gunners' han fichado al central neerlandés del Ajax Los de Arteta han pagado 40M€ fijos más 5M€ en variables

Después de tener un acuerdo con el jugador desde hace mucho tiempo y tras unas negociaciones duras con el Ajax, Jurrien Timber ya es nuevo jugador del Arsenal. El central neerlandés llega para reforzar el eje de la defensa de los de Mikel Arteta. La negociación se ha alargado más de lo normal porque el Ajax ha querido sacar el máximo rédito económico por la venta del canterano, que terminaba contrato en 2025.

Finalmente, el Ajax saca menos de lo que esperaba, en torno a los 55 millones de euros, pero más de lo que se les propuso en una primera oferta 'gunner' que era de 35 millones de euros. Al final, la operación se ha cerrado por una cifra que ronda los 40M€ más 5M€ en variables.

El nuevo jugador 'gunner' ya ha hecho las primeras declaraciones en los medios del club inglés y se ha mostrado ilusionado por jugar en el Arsenal. Timber ha asegurado que ha seguido desde que era más joven al equipo. “Simplemente, me gusta la forma de jugar del Arsenal. Es un poco similar a la del Ajax y me gusta jugar desde atrás. Siempre he sido fan del Ajax. Pero a mí y a mis hermanos, nos encantaba ver al Arsenal. Me gustaban Var Persie y Henry”, afirmaba nada más llegar a Inglaterra.

Con él, Mikel Arteta tiene un joven central más que se une a Saliba (22 años), Gabriel (25), Ben White (25) y Tomiyasu (24). Este refuerzo se debe a que el tramo final de temporada los ingleses, con la lesión de Saliba, bajaron mucho las prestaciones defensivas y encajaron más goles de lo que habían recibido hasta entonces.