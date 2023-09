Scaloni confirma que Messi le pidió el cambio y que será sometido a estudios

El jugador fue sustituido en las postrimerías del segundo tiempo del encuentro que la albiceleste ganó por 1-0 a Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 "Si él no lo pide, yo no lo saco", afirmó el seleccionador argentino, quien añadió que "si las pruebas son favorables, Leo jugará en La Paz ante Bolivia"

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán albiceleste, Lionel Messi, le pidió el cambio en las postrimerías del segundo tiempo y que será sometido a estudios este viernes para saber si sufre algún tipo de lesión.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", afirmó el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la Albiceleste ganó por 1-0 a Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

Sobre si está en duda su participación para el duelo contra Bolivia, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias, Scaloni respondió que "mañana le harán estudios" y que si estos son favorables "jugará" en La Paz.

"Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", comentó.

Sobre el rival de esta noche, Scaloni comentó que Ecuador "es un buen equipo" que, en el Mundial de Qatar 2022, "le puso las cosas difíciles a Países Bajos".

"Me quedo con el partido que hicimos, con la actitud de los jugadores, con las ganas de seguir ganando. Eso es básico en el fútbol: no dormirse en los laureles", explicó el seleccionador argentino, quien este jueves cumplió cinco años al frente del combinado nacional.

"Cuando empecé no sabía que iba a estar cinco años, justamente. Parece que fue hace poco, hubo momentos difíciles y, si uno se acuerda de eso, se da cuenta de que pasó tiempo. Uno va mejorando con la experiencia y los partidos", indicó al respecto del tiempo que lleva al frente del banquillo de la Albiceleste, en el que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial.

Argentina sumó esta noche tres puntos tras imponerse por 1-0 a Ecuador, con gol de Messi (m.76), y este viernes reanudará los trabajos con vistas al duelo frente a Bolivia, que tendrá lugar en La Paz el martes 12.