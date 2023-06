Rivaldo sobre Ancelotti y Brasil: "No estoy de acuerdo con la decisión"

La designación de Ancelotti como entrenador de Brasil en 2024 no ha sido bien recibida por algunos exjugadores internacionales brasileños Romario y Denilson expresan sus dudas debido al periodo de un año sin seleccionador

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido elegido como el primer técnico extranjero de la Seleção en más de 50 años, tras la dimisión de Tite minutos después de su derrota en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante Croacia. Una decisión que ha traído polémica.

La designación de Ancelotti como entrenador de la selección brasileña en 2024 no ha sido bien recibida por algunos exjugadores internacionales brasileños. Romario y Denilson expresan sus dudas debido al periodo de un año sin seleccionador, y ahora Rivaldo ha compartido su opinión al respecto.

"Será histórico tener a nuestro primer entrenador extranjero, y aunque no estoy de acuerdo con la decisión, la verdad es que espero que Ancelotti pueda convertirse en nuestro primer entrenador extranjero en ser campeón del mundo en 2026", confesó Rivaldo. "Estoy seguro de que cualquier entrenador brasileño no tendría la tranquilidad de hacer su trabajo, ya que la presión sería inmensa cada vez que un resultado o una actuación no fuera tan positiva", añadió el brasileño.

"La calidad de Carlo Ancelotti no está en duda, es un excelente entrenador que puede sacar buenos resultados de la escuadra brasileña y estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de ser entrenado por él. Además, es muy respetado en todo el mundo y eso también se refleja en la afición y la prensa brasileñas, que parecen entusiasmadas con la posibilidad de tener un entrenador de calidad y experiencia en la selección", explicó Rivaldo, quien estuvo bajo las órdenes del técnico blanco en su etapa en el Milan.