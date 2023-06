Neymar: "Queremos a Ancelotti"

El brasileño no se escondió para asegurar que los jugadores de la 'canarinha' desean la llegada del italiano Habló también sobre su deseo de volver algún día al Santos y sobre las críticas recibidas por parte de la afición y la prensa parisina

Neymar volvió a escena entre medio de todos los rumores que le sitúan fuera del PSG este mismo verano. El brasileño habló para el medio Bandsports durante un acto de su Instituto. Evitó hablar sobre su futuro pero no se escondió para responder a las críticas recibidas, ni para hacer un llamamiento a Carlo Ancelotti.

El jugador del PSG no dudó en sentenciar que anhelan la llegada del técnico italiano a la 'canarinha', hecho que todo apunta a que se dará como muy tarde en 2024, una vez finalice la temporada que está por empezar. "Ancelotti es un tipo que lo ha ganado todo. Seguro que nos va a enseñar mucho” aseguró el brasileño, dando por hecha la llegada del entrenador del Real Madrid.

No fue preguntado por su futuro más próximo, aunque si aseguró que su sueño de volver a jugar en Brasil sigue intacto. "La vida del futbolista es muy dinámica. Obviamente sueño con volver a jugar en Brasil, sueño con volver a jugar en el Santos. Espero que esto pueda suceder algún día. El fútbol es una caja de sorpresas”, destacó.

Sobre su presente y la reciente temporada con el PSG, Neymar no escondió la frustración y la rabia por la situación vivida. Desde la nueva lesión que lo ha apartado varios meses, hasta las criticas recibidas por gran parte de la afición y la prensa más cercana al club parisino. "Es horrible estar privado de jugar, estar lesionado. Me gusta demasiado jugar, estar en la cancha. Cuando este no es el caso durante un partido, ya es difícil. ¡Así que imagínense cuando dura 4-5 meses! Es horrible. Nací para esto, para jugar al fútbol" aseguró con resignación.

Por último, también comentó las exigencias de la prensa y los aficionados. Señaló que le molestan algunas críticas sobre su vida personal y dijo que siempre hizo un llamado a la responsabilidad en el campo. “Solo cobran a los que pueden. Nunca me escapé de ningún cargo. Al contrário. Siempre me golpeaba el pecho y decía 'puedes cobrarme'. Conozco mi talento, sé lo que puedo hacer. El fútbol no es individual. Si fuera individual ya habría logrado todos mis objetivos, pero no lo es. Obviamente, el cargo es muy alto además de mi nombre. Tanto dentro como fuera del campo. A veces no estoy de acuerdo con muchas críticas porque es mi vida personal y hago lo que quiero. En la cancha, puedes hablar libremente”, concluyó.