Los números de Brasil que piden a gritos a Ancelotti

Hasta Qatar 2022, la selección brasileña sólo había perdido una vez contra un rival africano (0-1 contra Camerún en la Copa de las Confederaciones 2003) La canarinha no concedía más de cuatro goles en un partido desde el 1-7 contra Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo de 2014

Senegal logró un triunfo histórico ante Brasil en un amistoso en el que destacó Sadio Mané con un doblete. El actual campeón de la Copa Africana, pese a que vio como se adelantaba Brasil con un gol de Paquetá, no se arredró y le dio la vuelta al marcador en una gran segunda parte.

Una derrota que, aún siendo sorprendente, no lo es tanto porque hasta Qatar 2022, Brasil sólo había perdido una vez contra un rival africano (0-1 contra Camerún en la Copa de las Confederaciones 2003). Sin embargo, en los últimos siete meses, la canarinha ha perdido tres de los cuatro partidos disputados ante selecciones africanas (Camerún, Marruecos y Senegal).

Por otra parte, Brasil no perdía y concedía más de cuatro goles en un partido desde el 1-7 contra Alemania en las semifinales de la Copa del Mundo de 2014 y no le sucedía en un amistoso desde el 4-3 contra Argentina de 2012 y tampoco contra un rival no europeo y no sudamericano desde el 4-3 contra México en la final de la Copa de las Confederaciones de 1999.