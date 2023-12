¡La 'PGMOL' admite que el árbitro Simon Hooper se equivocó en el City - Tottenham!

Howard Webb, director de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), el organismo responsable de los árbitros de partidos en el fútbol inglés, admitió que fue un error no aprovechar la ventaja al final del partido de la Premier League entre Manchester City y Tottenham Hotspur a principios de este mes. Las repeticiones parecieron mostrar que Hooper inicialmente señaló infracción, pero no hizo sonar su silbato, lo que permitió que el juego continuara solo para luego detenerlo momentos después de que Haaland hubiera jugado el balón. No fue sancionado y este martes la PGMOL ha admitido su error.

Un error sin mayores consecuencias

Lo ha hecho en Mic'd Up, un nuevo programa de televisión diseñado para ofrecer más transparencia sobre decisiones arbitrales de alto perfil. "Es un error arbitral de Simon Hooper, y tienes razón, el VAR no tiene nada que ver en esto", afirmó el director.

El colegiado Simon Hooper señaló una falta para el Manchester City en el medio campo cuando la ley de la ventaja ya permitía a Grealish quedarse totalmente solo en el mano a mano con Vicario, lo que podría haber supuesto (y no lo fue) el 4-3 y el triunfo para los de Guardiola.

Las reglas del juego indican que los árbitros sólo deben aprovechar la ventaja si “hay un beneficio real para el equipo no infractor, ningún jugador resulta gravemente herido” o “no hay riesgo de reacción o enfrentamiento”.

Posteriormente, la Asociación de Fútbol ha acusado al City de “no asegurarse de que sus jugadores no se comportaran de una manera inapropiada” con su reacción.