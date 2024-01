Nuevo 'palo' de Ceferin: "La Superliga es como un show de los Monty Python"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha concedido una extensa entrevista al prestigioso rotativo inglés 'The Guardian' donde vuelve a cargar contra la Superliga y analiza la salida de su director de fútbol, Zvonimir Boban, así como otros aspectos de la actualidad futbolística.

"Esto no es un proyecto, algo que nunca sucederá, porque nadie lo quiere. Ningún tribunal, ninguna policía y ningún ejército pueden obligar a la gente a aceptar algo tan absurdo", afirmó contudente el mandatario esloveno respecto al proyecto de la Superliga. "La historia de esta llamada Superliga es la historia de nuestra sociedad: la cuestión de si el dinero puede comprarlo todo", añadió.

Pero aún fue más allá Ceferin, que comparó la nueva competición con un "show de los Monty Python". "No tienen a nadie. Tenían 50, 20, 200, son chistes que no nos importan. Pero insisto: nunca dijimos que no puedan jugar su propia competición. Déjalos jugar, pero no quieren jugar. Hablan de crear algo y luego son los primeros en postularse para jugar en nuestra competición", afirmó el presidente del organismo europeo quien invitó al A22 a "que no jueguen en nuestra competición y que empiecen a trabajar en la suya junto con el número de clubes que tengan". "No entiendo qué los detiene", zanjó al respecto.

Por otro lado, Ceferin habló sobre el límite de gasto salarial y las complicaciones que supone para la UEFA no solo a nivel legal, sino también en lo que respecta a la competitividad. "Después [del gasto de la Saudi Pro League], es aún más difícil limitar las cosas aquí porque, digan lo que digan los jugadores, en principio optan por un contrato más alto", apuntó el esloveno. Aún así, el mandatario afirmó que el fútbol saudí no representa ninguna amenaza para el europeo. "Una vez más, no creo que se pueda comprar fútbol. He visto una encuesta que mostró que los aficionados siguen competiciones y equipos en lugar de jugadores", explicó.

"En España, el 98% del público no sabía con quién fichó Benzema, pero el 100% sabía que jugó antes en el Real Madrid. Así que no creo que sea un buen enfoque y vemos que algunos jugadores ya están regresando", analizó un Ceferin quien tiene claro que, de seguir así, el modelo saudí "no durará mucho. Es una pérdida de dinero".

Respecto a la dimisión de uno de sus hombres fuerte, Zvonimir Boban, hace apenas unos días, por no estar de acuerdo con el cambio de estatutos en la UEFA, Ceferin afirmó que "su partida no ha causado perturbaciones significativas, y mucho menos conmociones, dentro de la UEFA o la comunidad del fútbol europeo". "Hay un payaso de una de las federaciones que llama diariamente a otras federaciones y a los medios de comunicación, quejándose: "Esto es una conspiración", sin decirnos nada a mí ni a la dirección de la UEFA, explicó añadiendo que "ya sea que los cambios propuestos se implementen o no, esto no afectará mi elegibilidad ni la de ningún otro miembro del comité ejecutivo para postularme para otro mandato".

"La pregunta objetiva es: ¿quiero volver a postularme en 2027? Informaré a los medios cuando llegue el momento", aseguró.