Ceferin, sobre la sanción al City: "Teníamos razón"

Aleksander Ceferin ha concedido una entrevista a The Telegraph en la que ha repasado la actualidad del mundo del fútbol. El presidente de la UEFA se ha referido a muchos aspectos como la fuga de jugadores a Arabia Saudí, la Superliga o la posible sanción al Manchester City por incumplimiento del Fair Play Financiero.

El equipo citizen fue sancionado en 2020 por la UEFA con dos años sin disputar competiciones europeas por un supuesto incumplimiento de hasta 115 infracciones cometidas por el equipo inglés. La sentencia fue levantada posteriormente por el TAS al considerar que había prescrito las acusaciones, aunque desde el máximo organismo europeo siguen creyendo en que tomaron la decisión correcta.

"No quiero hablar del caso concreto en Inglaterra, pero confío en que la decisión de nuestro organismo independiente entonces fue correcta. Sabemos que actuamos bien. No hubiéramos decidido así si no pensáramos que teníamos razón", ha reflexionado Ceferin.

El malestar en Inglaterra con la decisión de no sancionar al Manchester City es evidente, sobre todo comparando su caso con otros equipo que cometieron infracciones de las normas como Everton o el Nottingham Forest: "Por supuesto puedo entender la frustración de los hinchas. Quieren saber qué está pasando y cuáles son las consecuencias, pero no quiero entrar en este proceso concreto porque no sé cómo lo lleva la Premier League", explica.

Arabia Saudí no preocupa, como la Superliga

Ceferin también se ha referido a la fuga de jugadores a Arabia Saudí en estos últimos mercados de fichajes: "Se van porque los contratos que les ofrecen son grandes. Y no los culpo por eso. Si están cerca del final de su carrera, tal vez sea una nueva aventura y ganes mucho dinero. Pero de ahí a decir que vas al país a ayudar, es más poco menos que una broma... No estoy preocupado en absoluto porque el fútbol europeo tiene raíces muy fuertes. No puedes comprar esto. No puedes".

Sobre la Superliga, el presidente de la UEFA ha sido tajante con las posibilidades de futuro de la competición: "Puedo decir que el nuevo sistema de la Liga de Campeones se mantendrá y no planeamos hacer nada más. Y no lo haremos porque, ahora, la carga de los jugadores está al límite", concluye.