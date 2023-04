El 'nuevo' Modric es una realidad y los grandes ya se pelean por él

Martin Baturina, el '10' del Dinamo de Zagreb, es la nueva sensación del fútbol europeo Las comparaciones con Luka Modric son inevitables y muchos clubes en Europa se pelean por el jugador

Ya es una realidad. Martin Baturina, el '10' del Dinamo de Zagreb, es la nueva sensación del fútbol europeo. El centrocampista croata despunta en su país natal y las comparaciones con Luka Modric no han tardado en llegar. Su alto rendimiento ha llamado la atención de muchos clubes en Europa que ya se pelean por la nueva joya croata.

Con 20 años recién cumplidos, Martin Baturina se ha ganado el derecho a ser comparado con Luka Modric. El centrocampista croata está completando una gran temporada con el Dinamo de Zagreb y se perfila como el heredero natural de la leyenda madridista que ultima el final de su laureada carrera.

Sin embargo, a pesar de sus inevitables semejanzas (el hecho de que ambos lleven el dorsal '10', sus inicios en el Dinamo de Zagreb y la similitud en sus estilos de juegos), Baturina se destaca como un centrocampista más llegador que el madridista.

El registro anotador y asistente del jugador en la Liga Croata (5 goles y 9 asistencias) es impresionante para un centrocampista de su edad. Baturina se ha ganado a pulso un hueco en el 'once' titular del equipo croata... y su debut en la selección no tardará en llegar.

Según apunta el 'Diario AS', Zlatko Dalic tiene en mente llevarlo a la Final Four con Croacia. Y es que el futuro de Martin parece brillante y no ha pasado desapercibido por los grandes clubes de Europa. De momento, el Arsenal (actual líder de la Premier League) se ha interesado en el joven jugador y la puja por el jugador se prevé elevado en el caso de que el centrocampista abandonara el Dinamo de Zagreb este próximo mercado de verano.