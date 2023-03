Modric: "Me estoy aburriendo con las mismas respuestas"

El centrocampista blanco ha vuelto a hablar, harto, de su futuro, el cual deja bien claro que espera que no sea lejos del Santiago Bernabéu Muchos se preguntan si Modric seguiría los pasos de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, y volver a ser compañeros de equipo

El centrocampista blanco, Luka Modric, se encuentra concentrado con Croacia para preparar el enfrentamiento de hoy ante la selección de Gales. Un parón en el que ha vuelto a hablar, harto, de su futuro, el cual deja bien claro que espera que no sea lejos del Santiago Bernabéu.

Muchos se preguntan si Modric seguiría los pasos de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, y volver a ser compañeros de equipo: "Es un jugador único, me alegro de que hayamos jugado juntos. Todos esos logros suyos, es algo fenomenal. Eso para quitarse el sombrero. ¿Volveremos a jugar juntos? No sé qué más decir", empezó explicando el centrocampista blanco.

"Todos me preguntan eso, creo que me estoy aburriendo con las mismas respuestas. Sabéis cuál es mi deseo, ojalá se cumpla y es quedarme en Real Madrid. Esto último es todo especulación y escritura. Sé que tienes que escribir algo y dar información. En eso no puedo influir, pero lo que he repetido cien veces y repito ahora es que espero quedarme en el Real Madrid", continuó, harto, de la misma pregunta.

¿Retirarme en el Madrid y de la selección al mismo tiempo? Eso sería lo ideal, pero veremos qué sucede. Amo mucho el fútbol, lo disfruto y esa es una de las razones por las que aguanto tanto. Lo disfruto desde el principio, el fútbol lo es todo para mí. La familia es lo más importante, pero esto también me llena y me hace feliz”, finalizó.