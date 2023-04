Neymar: "Sueño con volver a jugar pronto en el Santos"

Neymar sigue en Brasil recuperándose del esguince en su tobillo derecho y ha aprovechado para hacer una visita a su antiguo club En declaraciones al medio brasileño 'Glogoesporte', el futbolista del PSG ha expresado su deseo de volver a jugar en el equipo brasileño

Neymar sigue en su proceso de recuperación del esguince en su tobillo derecho. El futbolista del PSG abandonó París el 30 de marzo para trasladarse a Brasil, donde se está recuperando acompañado del fisioterapeuta y preparador físico de la entidad parisina.

El jugador brasileño ha aprovechado su estancia en Brasil para hacer una visita a su antiguo club. Neymar estuvo viendo al Santos ante el Audax Italiano en un partido de Copa Sudamericana que acabó con un 0-0.

El delantero del PSG se dio un autentico baño de masas en el estadio delante de una la afición que le aclamó y ovacionó. Sin duda, una muestra de cariño de unos seguidores que guardan mucho afecto a un jugador que fue un ídolo antes de su 'salto' al fútbol europeo.

Lo más sorprendente fueron las declaraciones de Neymar al terminar el encuentro. El atacante 'brazuca' expresó en el medio brasileño 'Glogoesporte' su deseo de volver a Brasil: “Sí, sueño con volver a jugar pronto en el Santos, imagínatelo”.

Asimismo, el brasileño confesó que "me siento como en casa aquí, muy feliz de estar de vuelta aquí después de diez años. Vine aquí para apoyar a Santos y recibir el cariño de la afición. Fue el club que me dio todo, que me abrió puertas a mí y a mi familia, que me reveló al mundo. Estoy muy feliz y contento de estar aquí".

Toda una declaración de intenciones de un futbolista que parece haber vivido ya sus mejores años de fútbol y que ha dejado muy abierto su vuelta al Santos.