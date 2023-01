El motivo por el que Cristiano aún no puede debutar con el Al Nassr

Según 'AFP', el crack portugués no podrá jugar con el conjunto saudí hasta que un extranjero se marche La liga de Arabia Saudí no permite superar la cuota de jugadores extranjeros en un equipo

Cristiano Ronaldo deberá esperar si quiere debutar con su nuevo equipo, el Al Nassr. Según apunta la agencia 'AFP', el crack portugués no puede jugar aún con el conjunto saudí puesto que su club ha superado la cuota de extranjeros en la plantilla.

De esta manera, el Al Nassr primero debe prescindir de uno de sus jugadores no saudíes para que Cristiano Ronaldo pueda empezar a competir.

La liga de Arabia Saudí no permite que los clubes puedan fichar y fichar jugadores extranjeros e impone una cuota máxima para cada equipo. De esta forma, hasta que el Al Nassr no logre liberar una de esas plazas para jugadores extranjeros, Cristiano Ronaldo no podrá debutar.

Recordemos que el crack portugués ya ha sido presentado con todos los honores en el club de Arabia Saudí. El de Madeira está ilusionado con el reto que se le presenta, aunque primero el club deberá solventar la situación respecto a su número de extracomunitarios. Veremos cuánto tiempo precisa.