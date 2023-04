Materazzi explica 17 años después el verdadero motivo del cabezazo de Zidane

Casi dos décadas más tarde, Materazzi ha revelado qué le dijo para causar el cabreo del francés Incidente del que habló también hace unos meses Zidane, en una entrevista

Marco Materazzi fue protagonista de una acción en el Mundial de 2006 con Zinedine Zidane, quien le propinó un fuerte cabezazo al futbolista de la selección internacional italiana. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que ahora, 17 años después, Materazzi ha revelado qué le dijo para causar el cabreo del francés previo al incidente que finalizó con la expulsión de Zizou.

"Zidane me ofreció su camiseta, le dije que no, que prefería a su hermana", explicó, entre risas, Marco Materazzi en declaraciones para Italian Football TV en un nuevo episodio de su podcast, en el que también trataron los temas de momentos no contados de José Morinho, curiosidades de la selección italiana del 2006, historias hilarantes de Gattuso, los delanteros más duros a los que se enfrentó y el triplete del Inter.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”



