¿Qué le pasa a Xavi Simons con la selección?

Xavi Simons es uno de los jugadores con más futuro de la escena futbolística actual. El jugador del PSG, que en estos momentos se encuentra cedido en el RB Leipzig, ha dado un paso adelante para empezar a competir con los mejores jugadores del mundo.

Después de una temporada con cifras escandalosas en el PSV, lo lógico era dar un salto de nivel en cuanto a competitividad. Y así lo hizo. Todavía sin contar para el PSG, Simons apostó por incorporarse al Leipzig, para disputar una liga tan competitiva como la alemana y, además, disputar la Champions League.

En ningún caso ha defraudado el excanterano del Barça que también se ha erigido como una de las revelaciones de la Bundesliga. El neerlandés ha jugado ya 36 partidos en las filas del cuadro alemán, donde ha marcado 9 tantos y ha dado 13 asistencias de gol.

Más allá de las cifras, la sensación de crecimiento del futbolista es total y parece que va encaminado a ganarse un hueco en la plantilla del PSG al finalizar la presente temporada. No obstante, no es oro todo lo que reluce, y con la selección de los Países Bajos le está costando ser protagonista.

UNAS CIFRAS PARA OLVIDAR

Xavi Simons no está consiguiendo trasladar su buen momento de forma en el Leipzig a la selección neerlandesa. El futbolista ya ha disputado un total de 12 encuentros con la absoluta y aún no ha sido capaz de anotar ni de dar una asistencia de gol.

Xavi Simons no estuvo brillante ante Escocia / EFE

Fuera de los nulos registros, tampoco son buenas las sensaciones. Simons no logra tener el peso en el equipo que si tiene con el conjunto alemán y las apariciones de su inmensa calidad son a cuentagotas.

LA EXIGENCIA DE KOEMAN

En el anterior enfrentamiento del combinado 'oranje' ante Escocia, Simons fue titular, pero fue sustituido en el minuto 77 con el marcador ya prácticamente sentenciado.

El actual seleccionador, Ronald Koeman, explicó este lunes en la rueda de prensa previa al partido contra Alemania que espera mucho más del futbolista que juegan en el Leipzig.

Koeman dando instrucciones a sus jugadores / EFE

"Hablo con Xavi sobre si se siente bien, sobre su posición en el equipo. Quiere ser bueno para la selección holandesa. Xavi es bastante autocrítico y dice que perdió el balón muchas veces y que eso no es posible. En tu propio campo siempre tienes que pensar en mantener la posesión del balón", afirmó Koeman.

Asimismo, el exentrenador del Barça aseguró que "sufrimos demasiadas pérdidas innecesarias, no me lo esperaba de algunos jugadores; fue decepcionante". Entre los futbolistas que perdieron más balones se encontraba un Xavi Simons que debe mejorar su papel con Países Bajos si quiere asegurarse un sitio en el once titular de cara a la Eurocopa de este verano.