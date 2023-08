Iniesta empieza su nueva etapa en los Emiratos Árabes

El jugador ha completado su primer entrenamiento con el Emirates FC de los Emiratos Árabes El objetivo del centrocampista de Fuentealbilla es poder debutar el próximo 19 de agosto en el primer partido de liga

Andrés Iniesta ha empezado una nueva etapa con su nuevo equipo en los Emiratos Árabes. El centrocampista de Fuentealbilla, tras estar sin equipo durante varios meses, ha empezado a entrenar con el Emirates FC con el objetivo de poder debutar el próximo 19 de agosto en el primer partido de liga.

El jugador puso punto y final a su etapa en el Vissel Kobe japonés, club donde disputó las últimas cuatro temporadas. El manchego no tenía intenciones de anunciar su retirada por ahora, por lo que se ha embarcado en una nueva aventura exótica en los Emiratos Árabes para disfrutar del fútbol los últimos años de su carrera.

Una vez presentado, Iniesta ha empezado a entrenar con sus compañeros con el objetivo de estar a punto para el debut en liga del equipo el próximo 19 de agosto. El jugador ha estado preparándose en las últimas semanas en la Ciutat Esportiva del Barça y también en su Albacete natal, por lo que todo parece indicar a que podría estar listo para competir al máximo nivel.

Primer entreno con mis compañeros del @Emirates_FC. Preparando el estreno en la liga del 19 de agosto !!🤍💚



First training session with my @Emirates_FC teammates. Preparing for the league opener on August 19th!!! 💚🤍 pic.twitter.com/QwbPMTdoay