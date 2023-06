Iniesta dice sayonara a Japón

El Noevir Stadium Kobe lleva días con su aforo agotado para despedir al que ha sido su mejor futbolista que ha tenido en sus 57 años de vida El exdel Barça se va tras levantar como capitán los dos primeros títulos de la historia del Vissel Kobe, la Copa Emperador y la Supercopa de Japón

Andrés Iniesta se despide este sábado de Japón después de cinco años y 39 días en los que ha colaborado de manera activa al crecimiento de un Vissel Kobe que este curso pelea por conquistar el que sería el primer título de Liga de su historia. El ex del Barça dirá adiós a esta aventura en un Noevir Stadium Kobe que ya lleva días con su aforo de 30.132 espectadores agotado. Nadie quiere perderse el último partido del que ha sido el gran capitán del equipo en la mejor etapa del Vissel Kobe en sus 57 años de vida. Como nadie quiso perderse ese partido de homenaje que el club le organizó el pasado 6 de junio ante el club de su vida, el Barça. El Consadole Sapporo será el invitado de piedra de un homenaje sin precedentes.

El centrocampista manchego se ha mostrado este viernes muy emocionado. En declaraciones a la televisión pública NHK ha renconocido que "me invadirán muchas sensaciones. Tendré sentimientos encontrados de tristeza y alegría, pero quiero centrarme al máximo en el partido". Iniesta solo tuvo buenas palabras para el Vissel Kobe: "Me ha dado tanto que no puedo expresarlo con palabras de agradecimiento y uiero transmitir esa gratitud a través de mi juego. Espero dar el máximo que puedo dar para que el partido sea un final digno".

A sus 39 años, Iniesta declinó la oferta de renovación que le presentó el Vissel Kobe al haber perdido el protagonismo que cree que aún puede encontrar en otro destino. El exblaugrana quiere seguir jugando hasta 2024, cuando ya habrá cumplido los 40 años, y alcanzó un acuerdo con el club para rescindirlo este verano, seis meses antes de su conclusión, para facilitar su decisión de futuro. El acuerdo incluye la posibilidad de seguir vinculado al Vissel Kobe una vez cuelgue las botas.

Tras el encuentro de este sábado, Iniesta regresará a España para disfrutar de unos días de vacaciones antes de analizar las ofertas que tiene de Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Argentina, donde su excompañero Diego Milito estaría encantado de reclutarle para su Argentinos Júniors.

Iniesta deja tras de sí un legado que le convierte en el mejor futbolista de la historia del club. Llegó un 24 de mayo del 2018 y en 2019 levantó ya como capitán el primer título de la historia de la entidad, la Copa Emperador, tras derrotar en la final al Kashima Antlers (2-0). El manchego colaboró a alcanzar esa final anotando un gol en semifinales contra el Shimizu S-Pulse (3-1).

Un año después alzaría la Supercopa de Japón -segundo título de la historia del club-, tras superar en la final al Yokohama Marinos en la tanda de penalties (5-6) tras el 3-3 final. Ese mismo año comandó al Vissel Kobe hasta las semifinales de la Champions League. Era la primera vez en su historia que las 'vacas' disputaban una competición internacional y se quedaron a un paso de la final. En buena parte, porque Iniesta se perdió por lesión el duelo de semifinales contra el Ulsan Hyundai de Corea del Sur (2-1).

En cinco años, Iniesta ha completado 134 partidos en los que ha anotado 26 goles y ha repartido 26 asistencias. En 2019 formó parte del mejor once de la Liga.