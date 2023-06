Europa mete sus 'garras' en el Feyenoord

El cuadro de Arne Slot ha sido una de las revelaciones de la temporada, y los 'grandes' equipos quieren 'pescar' en él Tras la salida de Orkun Kökçü, en Róterdam temen perder otros jugadores importantes de la plantilla

El Feyenoord volvió a saborerar el éxito en la Eredivisie tras seis años de espera. El equipo dirigido por Arne Slot logró sacar pecho ante el binomio que han conformado Ajax y PSV en las últimas décadas, levantando 18 de 22 ligas posibles entre ambos, y la gloria les puso en el foco mediático. En Róterdam se ha pasado del éxtasis al lamento, pues tras tanta exposición los 'grandes' de Europa quieren meter sus 'garras' en el proyecto y eso implica riesgo de 'fuga' de las piedras angulares. Será un verano 'movidito'.

El equipo nerlandés fue un 'monstruo de tres cabezas' ante el que nada pudieron hacer Ajax o PSV. El éxito del Feyenoord no se podría entender sin el cerebro de su entrenador, Arne Slot, el 'veneno' en ataque de Santiago Giménez y el liderazgo de su joven capitán, Orkun Kökçü. Sin embargo, de esas tres cabezas ya solo quedan dos, y alguna más podría 'perderse' por el camino.

UNA BAJA CAPITAL

El primero en abandonar el proyecto fue Orkun Kökçü. Su increíble curso no pasó desapercibido y el Benfica fue directo a por él. Y no es para menos. A sus 22 años ha sido el 'faro' del Feyenoord. Su carácter y capacidad de liderazgo le sirvieron para hacerse con la capitanía del equipo, siendo la extensión de Slot sobre el verde.

Orkun Kökçü, líder del Feyenoord en la medular, ha fichado por el Benfica | EFE

El Feyenoord pierde a un jugador capital, el segundo que más jugó durante la temporada (3.959 minutos), importantísimo en la distribución de pelota y en la base de la jugada, y el encargado de asumir la responsabilidad a balón parado, tanto en penaltis como en faltas. El neerlandés de ascendencia turca también tiene capacidad para descolgarse y exhibe un buen golpeo de media distancia que le convirtieron en el segundo máximo goleador del equipo, con doce dianas.

Por 30 millones de euros, el conjunto lisbotea ficha a un jugador 'total' para el doble pivote y con un futuro brillante. Bajo las órdenes de Arne Slot ha demostrado ser un líder que puede mejorar cualquier plantilla.

EL 'BEBOTE' NO TARDARÁ EN SALIR

Si el Feyenoord de esta temporada tuviera nombre y apellidos sería Santiago Giménez. El mexicano ha sido la sensación de la Eredivisie en su primer año en Europa, siendo el máximo goleador y el jugador más determinante del equipo con 23 goles en 45 partidos (quince en la Eredivise, tres en la Copa y cinco en la Europa League) y destacándose como el jugador mexicano que más tantos marca en su primer curso en el Viejo Continente.

Santiago Giménez celebrando un gol con el Feyenoord | AFP

El 'Bebote' no necesita 'proceso de adaptación' y los grandes equipos ya lo saben. Según el Agente FIFA Morris Pagniello, el Atlético de Madrid es uno de los clubes mejor posicionados pora ficharlo, aunque tendría muchísimos pretendientes más. El Feyenoord pagó por él 4 millones de euros al Cruz Azul el pasado verano y con contrato hasta 2026 saldrá por una cantidad económica considerable.

EL BARÇA, INTERESADO EN GEERTRUIDA

El Barça también buscaría 'pescar' en el Feyenoord. Una de las posiciones a reforzar de cara al curso que viene en el club azulgrana es la de lateral derecho y Lutsharel Geertruida sería del agrado de la dirección deportiva. Recomendado por Cruyff y respaldado por Deco, el Barça estaría dispuesto a poner sobre la mesa 10 millones de euros más 5 en variables por el internacional neerlandés.

Lutsharel Geertruida interesa al Barça para reforzar el lateral derecho | Agencias

El crecimiento del futbolista del 22 años bajo las órdenes de Arne Slot ha sido impresionante, especialmente en el aspecto táctico, convirtiéndose en un futbolista mucho más polivalente y capaz de adaptar distintos roles. Ronald Koeman, en el duelo de semifinales de Nations League ante Croacia, lo probó de medio centro al lado de De Jong.

EL DIRECTOR DE ORQUESTRA, DIFÍCIL DE CONVENCER

Arne Slot ha sido el director de una orquestra que no ha perdido el ritmo en prácticamente ningún momento de la temporada. 82 puntos, 25 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas avalan el trabajo del técnico del equipo menos goleado del torneo (30 tantos en contra) y el tercero más goleador (81 dianas a favor).

Arne Slot, entrenador del Feyenoord | @EuropaLeague

El buen hacer del entrenador neerlandés no pasó por alto en la Premier League y el Tottenham quiso darle las llaves de su proyecto. Sin embargo, Slot les cerró la puerta y continuará un año más en Róterdam. "He escuchado muchos rumores y aunque me siento halagado mi deseo es quedarme en el Feyenoord y trabajar en lo que creamos el año pasado. Tengo muchas ganas", indicó.

El reto que tiene por delante es cuanto menos atrevido: tratar de mejorar una temporada excelente con las bajas de futbolistas capitales como Kökçü y otras más que puedan venir. La temporada 2022/23 en Róterdam no acabó con el último partido de la Eredivisie, lo hará cuando se acabe el mercado de fichajes. Y se presenta trepidante.