El Feyenoord, un monstruo de tres cabezas

El equipo de Arne Slot conquistó su decimosexta Eredivise tras superar al Go Ahead Eagles por 3-0 Santiago Giménez y Orkun Kökçü, las claves del éxito del equipo de Róterdam

El Feyenoord volvió a ganar la Eredivise seis temporada después. Los de Arne Slot consiguieron el decimosexto trofeo de liga de la historia del club al vencer al Go Ahed Eagles por 3-0 (el segundo en el siglo XXI) y lograron romper el dominio absoluto de PSV y Ajax en los últimos años (9 ligas cada uno de las últimas 22).

Tras el dominio de los de Eindhoven y Ámsterdam, ha aparecido un 'monstruo de tres cabezas' que ha dado un golpe sobre la mesa en los Países Bajos. El éxito del equipo de Róterdam no se podría entender sin la irrupción de Santiago Giménez en Europa y sin el liderazgo de Orkun Kökçü en la medular. Tampoco sin Arne Slot, el director de una orquestra que ha no ha perdido el ritmo en todo el curso.

INVENCIBLES TRAS EL MUNDIAL

Asaltaron la primera plaza antes del Mundial y desde entonces no se han movido de la cima. En el campeonato doméstico ya son 12 victorias consecutivas (no han dejado escapar ni un solo punto desde el 5 de febrero ) y el balance general es aplastante: 24 triunfos, 7 empates y una sola derrota que han servido para cosechar 79 puntos en 32 duelos (de ganar los dos partidos que quedan, se pondrían con 85).

Arne Slot, entrenador del Feyenoord | @EuropaLeague

SANTIAGO GIMÉNEZ: EL HOMBRE GOL

La temporada del 'Bebote' ha sido sencillamente de récord. El ex de Cruz Azul llegó en verano a cambio de 4 millones de euros y desde el día uno no ha dejado de crecer. Ha sido el hombre más determinante del Feyenoord en su primera temporada en Europa y ha demostrado sobre el verde que no necesita ningún 'proceso de adaptación'.

Santiago Giménez, la sensación mexicana de la Eredivise | Agencias

Santiago Giménez es el máximo goleador del Feyenoord esta temporada con 23 goles en 43 partidos (quince en la Eredivise, tres en la Copa y cinco en la Europa League) y se ha convertido en el futbolista mexicano que más tantos marca en su primer curso en Europa. Ha superado los 19 que firmó Hirving Lozano con el PSV Eindhoven (2017/18) y los 20 que registraron Chicharito Hernández con el Manchester United (2010/11) y Luis García con el Atlético de Madrid (1992/93).

ORKUN KÖKÇÜ: EL FARO DE RÓTERDAM

El mediocentro de 22 años ha sido el líder del equipo de Slot. Una de sus extensiones sobre el terreno de juego, el neerlandés de ascendencia turca ha sido el segundo jugador del equipo que más minutos ha disputado (3.779').

Con capacidad para descolgarse y con un buen golpeo de media distancia, Kökçü ha marcado esta temporada 12 goles (ocho en Eredivise, tres en Europa League y uno en Copa). Sin duda, grandes cifras para un mediocentro que actúa de doble pivote y que se ha consagrado como el segundo máximo goleador del Feyenoord esta temporada.

Orkun Kökçü, el líder de la medular del Feyenoord | EFE

Muy importante en la distribución de pelota y en la base de la jugada, destaca por ser un líder sobre el terreno de juego: asume la responsabilidad desde el punto de penalti (cinco goles), también en las faltas directas (dos tantos) y da la cara siempre por el equipo. Por eso, es el capitán del equipo con solo 22 años.

Con esta gran campaña en la Eredivise, el Feyenoord entra directamente a una fase de grupos de la Champions League desde la temporada 2017/18. Sin duda, un gran oportunidad para volver a disfrutar de la mejor competición de clubes en Róteradm y un gran escaparate para futbolistas con muchísimo futuro por delante como Orkun Kökçü o Santiago Giménez.